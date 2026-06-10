King ＆ Princeが離れ離れに!? 『King & Princeがまちあわせ in LA』オープニング＆先行カット公開
King ＆ Prince（永瀬廉、高橋海人※高＝はしごだか）が配信サービスDisney+（ディズニープラス）の新番組『King & Princeがまちあわせ in LA』（全9話）17日午後4時からの世界同時配信を前に、スペシャルメッセージ動画、オープニング映像、エピソード1の先行カットが解禁となった。さらに、番組制作スタッフからの制作裏話も到着した。
【全身ショット】スタイリッシュにポーズを決めるKing & Prince
同番組はKing & Princeがアメリカ・ロサンゼルスを舞台に2人の絆を試す“まちあわせミッション”に挑戦。台本なしでサンタモニカ・ピアやハリウッドなど人気スポットを巡る旅の中で、2人だからこその飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそ溢れ出す互いへの想いなど、ここでしか見られない“超リアルな”King ＆ Princeの姿が明らかになる、ファン必見のゆるエモ旅になっている。
解禁された動画では、ミッション挑戦中のKing ＆ Princeよりスペシャルメッセージが到着。夕陽に照らされたサンタモニカ・ピアをバックに、「（King ＆ Princeに）密着する旅番組なんですけど、時間制限があったりミッションがあったりして2人の絆が試される内容になっています！」と仲良く番組の見どころをアピール。「普段あまり見られない顔が見られるかも！」と期待を煽るコメントも。
また、あわせて解禁となったLAでの思い出写真がコラージュ風にちりばめられたポップなオープニング映像では、さまざまなミッションの一部が明らかに。“世界でたったひとりの相方”を探すためLAの街を駆けまわる2人の姿とともに、まちあわせミッションを届ける同番組のオリジナルキャラクターも初お披露目される。
さらに、エピソード1「僕が君と見たかった景色」より、ファーストまちあわせミッションで離ればなれになる瞬間やミッション中の2人を捉えた先行カットが解禁。メインカットはLAに到着し2人のニコイチ旅がはじまる…かと思いきや開始早々に離ればなれにされてしまい、名残惜しそうにお互いに手を振る不安げな姿が。それぞれのソロカットではニコニコの笑顔で魚と自撮り撮影する高橋と、目を輝かせながらショーケースを眺める永瀬の姿が収められている。初回はどんな“まちあわせミッション”だったのか、その行方はいかに。
そんな本番組を企画・制作したのは、約3年にわたりレギュラー番組を手掛けてきたスタッフ陣。King ＆ Princeと長年現場を共にしてきたチームだからこそ引き出せる、プライベート感満載のありのままの素顔が詰め込まれている。番組制作スタッフは、「カメラが回っていない時でもカッコ良さは変わらずに面白く、カメラが回っているときよりもさらにキュートで自然体の姿を見せてくれます。そんな姿を、ファンの方はもちろん、世界中の多くの視聴者にも知ってほしいと思っていました」と企画の原点を明かした。
さらに、「せっかくなら決まった目的地を回るだけの旅ではなく、廉さんと海人さんの個々の魅力も届けたいし、それぞれの行きたいところも楽しんでほしい。そして一緒にいるときの2人にしか出せない空気感や関係性を伝えられる旅が良いのではと考え、＜まちあわせミッション＞がピッタリではないかなと思い企画しました」と制作の裏話を語った。King & Princeをよく知るスタッフ陣とともにLAの街中で繰り広げられる台本なしのリアルな旅で予測不能だからこそ映し出される2人の素顔と、“まちあわせ”の先に待つドラマに期待が高まる。
【全身ショット】スタイリッシュにポーズを決めるKing & Prince
同番組はKing & Princeがアメリカ・ロサンゼルスを舞台に2人の絆を試す“まちあわせミッション”に挑戦。台本なしでサンタモニカ・ピアやハリウッドなど人気スポットを巡る旅の中で、2人だからこその飾らない会話、ふとした瞬間の素顔、そして離れて行動するからこそ溢れ出す互いへの想いなど、ここでしか見られない“超リアルな”King ＆ Princeの姿が明らかになる、ファン必見のゆるエモ旅になっている。
また、あわせて解禁となったLAでの思い出写真がコラージュ風にちりばめられたポップなオープニング映像では、さまざまなミッションの一部が明らかに。“世界でたったひとりの相方”を探すためLAの街を駆けまわる2人の姿とともに、まちあわせミッションを届ける同番組のオリジナルキャラクターも初お披露目される。
さらに、エピソード1「僕が君と見たかった景色」より、ファーストまちあわせミッションで離ればなれになる瞬間やミッション中の2人を捉えた先行カットが解禁。メインカットはLAに到着し2人のニコイチ旅がはじまる…かと思いきや開始早々に離ればなれにされてしまい、名残惜しそうにお互いに手を振る不安げな姿が。それぞれのソロカットではニコニコの笑顔で魚と自撮り撮影する高橋と、目を輝かせながらショーケースを眺める永瀬の姿が収められている。初回はどんな“まちあわせミッション”だったのか、その行方はいかに。
そんな本番組を企画・制作したのは、約3年にわたりレギュラー番組を手掛けてきたスタッフ陣。King ＆ Princeと長年現場を共にしてきたチームだからこそ引き出せる、プライベート感満載のありのままの素顔が詰め込まれている。番組制作スタッフは、「カメラが回っていない時でもカッコ良さは変わらずに面白く、カメラが回っているときよりもさらにキュートで自然体の姿を見せてくれます。そんな姿を、ファンの方はもちろん、世界中の多くの視聴者にも知ってほしいと思っていました」と企画の原点を明かした。
さらに、「せっかくなら決まった目的地を回るだけの旅ではなく、廉さんと海人さんの個々の魅力も届けたいし、それぞれの行きたいところも楽しんでほしい。そして一緒にいるときの2人にしか出せない空気感や関係性を伝えられる旅が良いのではと考え、＜まちあわせミッション＞がピッタリではないかなと思い企画しました」と制作の裏話を語った。King & Princeをよく知るスタッフ陣とともにLAの街中で繰り広げられる台本なしのリアルな旅で予測不能だからこそ映し出される2人の素顔と、“まちあわせ”の先に待つドラマに期待が高まる。