舞台、ミュージカルを中心に活動する女優笹本玲奈（40）が10日、インスタグラムを更新。出産を発表した。

笹本は「メリーを無事に演じ終えた事、今までの演劇人生に感じた事の無いくらいの大きな安堵感でいっぱいです。暖かいご声援本当にありがとうございました」とミュージカル「メリー・ポピンズ」の公演を終え、安堵（あんど）の思いをつづった。

続けて「私事になりますが、この度第二子を出産いたしました。無事に千秋楽を迎えた事もあり、この場をお借りしてご報告させて頂きます」と第二子出産を発表した。

続けて「年内また新しい作品のご報告もあると思います。ぜひ楽しみにお待ち下さい。今度ともどうぞよろしくお願いします」と呼びかけた。

この発表にフォロワーからは「公演中に出産?みたいで、頭の中?ってなってしまった!」「え、え、いつの間に？！と驚きました！」「いつの間に！？と衝撃を受けております…！」とコメントが寄せられている。

◆笹本玲奈（ささもと・れな）1985年（昭60）6月15日、千葉生まれ。98年に最年少13歳2カ月で5代目ピーターパンに。07年に菊田一夫演劇賞を最年少21歳で受賞。17年1月に一般男性と結婚、同年に第1子出産。