＜突然「家、行っていいですか？」＞アナタは気にしなくても私はイヤ！上手な断り方は？
ママ友との関係は、子どもを通じて自然に広がる一方で、その距離感に戸惑う場面もあるでしょう。とくに「ママ友の家」は親しさのバロメーターになるかもしれません。
『次男の幼稚園のママ友から「息子が〇〇君の家に行きたいと言っているので、今日、遊びに行ってもいい？ お昼は何か買っていくから気にしないで！」と突然LINEが来た』
当日の急な訪問希望に投稿者さんが戸惑うのも無理はありません。さらに昼食も一緒に取る前提の提案に、嫌悪感が湧き上がったと言います。一度やんわり断ったものの、「じゃあいつなら？」と踏み込まれ、どう返すべきか悩んでいる様子です。こうしたケースに、ママたちはどう感じるのでしょうか。
まずママたちは日ごろの関係性を気にするようです。
『そんなに親しくないのに言われたら引く』
『はじめてでそれはびっくりする』
『常識に欠ける気がするから距離を取る』
普段から行き来のある仲であれば「そういう人もいる」と受け止められるものの、はじめての訪問でいきなり踏み込まれると、違和感を覚えるママたちは少なくありません。さらに投稿者さんは、他のママ友から「あの人は片づけないし、ゴミをもち帰らないから家に入れない方がいい」と忠告を受けていたことも気になっているようです。
「イヤすぎる」という本音も多数
今回の投稿に対しては、強い拒否感を示すコメントも目立ちました。
『そんなのイヤすぎ。ママ友の子どもが遊びたがっていると突然言われても、そんなの知らないわって思う』
『たまたま公園で会って2〜3分話しただけで、次の日「遊びにきました」ってチャイム鳴らされたことがある』
こんなドッキリな体験を語るママも。世の中には人との距離感がつかめない人が一定数いるようです。ママたちが口にするのは「相手の都合で家を勝手に使われる感覚」に対する抵抗です。
『「遊びに行っていい？」って、家を提供してと言われているみたいでイヤ』
『よその家は誘われたら行く選択肢が出るもの』
「わが家に遊びにきて」と誘われるのであれば受け入れられる関係でも、「遊びに行かせて」と言われるのは唐突すぎます。本来「誰を家に入れるか」は家の持ち主が決めること。単なる友だち付き合いだけでは片づけられない問題といえそうです。
また「お昼を買っていくから気にしないで」というひと言も、気づかいというより“既成事実化”に嫌悪感を覚えるママも少なくありません。
『OKしてないのにお昼を食べる前提で話が進んでいるのがムリ』
『お昼を持っていくって気遣っているふうなのがイヤ』
条件つきならOKという現実的な声
一方で、完全拒否ではなく、条件次第で受け入れるという意見もありました。
『親同伴なら大変だな。子どもだけなら勝手にどうぞだけれど』
『午後の2時間程度ならOK』
滞在時間を短時間にする、食事のことなど、負担をコントロールできる範囲であれば許容できるという考え方です。
『公園でお弁当食べるならいいよって言うかな』
このように、場所や時間を限定してもいいのかもしれません。
気にならないのは、普段から仲が良いケースだけ
少数ながら、「気にならない」という声もありました。
『普段から家遊びしている仲ならウェルカム』
すでに信頼関係が築かれている場合、突然の流れでも自然に受け入れられることもあるのでしょう。ここでもやはり、カギになるのは“関係の積み重ね”といえそうです。
主導権を相手に渡さずに断る方法
投稿者さんが悩んでいるのは上手な断り方です。コメントでは、はっきり伝えることの大切さが繰り返し語られていました。
『理由は作らずに「ムリ」と言う』
『曖昧にすると食い下がられるよ』
理由をつけると「じゃあいつなら？」と交渉が続いてしまうケースもありそうです。
『一度OKするとずっと続く心配がある』
最初の対応がその後の関係性を左右する、とのアドバイスもあります。
「受け身にならず主導権を握る」という意見もあります。
『じゃあそちらにお邪魔していい？ と返す。伺うなら今日でも明日でもいいよ？ とこちらが主導権をもつ』
『「じゃあ息子をそちらにいかせますね。いつなら大丈夫そう？」と言う』
相手のペースに巻き込まれず、自分がコントロールできる形に変えることで、負担を減らす方法ですね。ママたちはなかなかの策士（さくし）ですね！
ママ友関係に必要なのは“ムリをしない距離感”
ママ友との関係は、子ども同士のつながりがあるからこそ、完全に切ることが難しい場面もあります。大切なのは、「自分にとって心地よい距離」を見極めることではないでしょうか。そのラインを守るためには、はっきりと意思を示すことかもしれません。「できること」と「できないこと」を自分のなかで整理し、ムリのない関わり方を選ぶこと。それが、長く穏やかにつき合っていくための大切な一歩なのかもしれません。