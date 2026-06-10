青森ワッツは6月10日、高橋昌也との選手兼通訳の契約締結を発表。契約期間は1年と公表された。

東京都出身で現在22歳の高橋は、177センチ75キロのポイントガード。サンロッカーズ渋谷U15でプレー後、アメリカへ渡り複数の名門校やコミュニティカレッジで研鑽を積む。そして、2025年に青森ワッツの通訳兼練習生として加入し、今回選手契約を勝ち取った。

青森の北谷稔行ゼネラルマネージャーは高橋について、「シーズンを通じて選手になることを熱望していました。そのため、本人にもしつこいくらいプロ選手としての難しさを話してきましたが、彼の姿勢や想いは決してぶれることはありませんでした」と、芯の強さを認めた。「結果がすべてのプロの世界を夢見て、必死に努力をし続けここまで上り詰めた高橋選手を讃えたいと思います。まだスタート地点に立っただけです。通訳業務も兼務になりますが、ここからしっかりとコートに立ち結果を出していく高橋選手に期待しております」と、期待を寄せた。

今回の発表に際し高橋は、クラブ公式サイトを通じて次のように意気込みを語った。

「今シーズンはなかなか勝てず苦しいシーズンを送りましたが、それと同時に北谷GMや高岡HCをはじめ、チーム全員からたくさんのことを学べたシーズンでもありました。毎日バスケができることに感謝をして、来シーズンは選手として、通訳として、青森ワッツのために全力で頑張ります。応援のほどよろしくお願いします」





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