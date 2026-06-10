東京ドリームパークで“⽇本初上陸”没⼊型デジタルアート施設オープン！グランドオープン3Days開催

6⽉12⽇（⾦）、⽇本初上陸となる没⼊型デジタルアート施設「RÊVE DES LUMIÈRES（レーヴ・デ・リュミエール）」が、東京ドリームパーク内にオープン。

これを記念して、6⽉12⽇（⾦）〜14⽇（⽇）までの3⽇間、「東京ドリームパーク グランドオープン3Days」と題し、館内全体でレーヴ・デ・リュミエールの世界観を楽しめる特別企画を開催する。

芸術の国・フランスで絶⼤な⼈気を誇る没⼊型デジタルアート施設「ATELIER DES LUMIÈRES（アトリエ・デ・リュミエール）」などの「リュミエール」シリーズの世界10館⽬となる施設がついに⽇本初上陸。

東京ドリームパークのコンセプトである「夢」を名称に冠した「レーヴ・デ・リュミエール」は、最新の映像技術と⽴体⾳響システムによって、ゴッホの名画の世界を空間全体に再現。

あの「ひまわり」や「星⽉夜」など誰もが知るゴッホの名画が壁や床に埋め尽くされた映像と⾳楽に包まれ、まるで作品の中に⼊り込んだかのような五感が刺激される体験を楽しめる。

美術館で作品を“⾒る”のではなく、アートを“浴びる”、“包まれる”。本場・パリが熱狂した圧倒的イマーシブ体験。⼦どもから⼤⼈まで、誰もがアートを⾝近に感じられる、新しい体験型アート・ミュージアムの誕⽣だ。

そんな「レーヴ・デ・リュミエール」を東京ドリームパーク館内全体で盛り上げる、魅⼒的な企画の数々を紹介する。

◆グランドオープン企画 館内ビジュアルジャック

グランドオープン期間中、東京ドリームパーク館内はゴッホの世界で彩られる。エントランスの巨⼤LEDは、名画「星⽉夜」「ひまわり」をモチーフにした映像演出を展開。

さらに館内に⾜を踏み⼊れると、⼤階段や館内導線にもゴッホ作品をイメージしたビジュアルが⽬に⾶び込んでくる。来場した瞬間からレーヴ・デ・リュミエールの世界観に没⼊できるのだ。

◆グランドオープン企画 DREAM TERRACEスペシャルイベント

DREAM TERRACEでは、6⽉12⽇（⾦）〜14⽇（⽇）の3⽇間限定で焼⿃の名店「中目黒とりまち」が特別出店。さらに週末は無料で楽しめるスペシャルイベントを開催する。

6⽉13⽇（⼟）午後2時〜

「ドラえもんショー ずっとなかよし カップルテストバッジ」

「100％ドラえもん＆フレンズ in 東京」が開催中の東京ドリームパーク。DREAM TERRACEではファミリーで楽しめるドラえもんショーを開催。さらに「ドラえもんと富士山とひまわり」のフォトスポットも、6⽉12⽇より登場する。

6⽉14⽇（⽇）午後2時〜

「FANTASTICSのSPトークイベント︕〜TOKYO DREAM PARK グランドオープン記念〜」

FANTASTICSより世界、澤本夏輝、堀夏喜が出演するこの⽇限定のSPイベント。イベント前半では、レーヴ・デ・リュミエールを体験した3⼈が、「レーヴで縦型動画を撮ってみた」に挑戦。最も「映える」動画を撮影したメンバーを、会場の拍⼿で決定する。

イベント後半は「FANTASTICSと踊ってみた」企画。3⼈がリードするなか、FANTASTICSの⼈気楽曲に合わせて簡単な振り付けのダンス。親⼦やカップル、友⼈同⼠など、誰でも参加できる楽しいイベントだ。

DREAM TERRACEに「中目黒とりまち」が特別出店︕

⽇本⼀予約が取れない焼⿃店として知られる目黒・⿃しき。「とりまち（Torimachi）」は、そのDNAを継承する⿃しきICHIMONが⼿がける、焼⿃のカジュアルダイニングブランド。

今回、グランドオープンを記念して、「とりまち」が3⽇間特別出店。⾃慢の焼⿃や⼈気メニューの中華そばなどを販売する。

◆グランドオープン企画ゴッホの名画 コラボグルメ

東京ドリームパーク館内の4店舗が、6⽉12⽇（⾦）〜6⽉30⽇（⽕）まで期間限定で「“⾷べるアート” ゴッホの名画 コラボグルメ」を展開する。

・JACK IN THE DONUTS

「星⽉夜ドーナツ」 400円

ゴッホ『星⽉夜』をイメージし渦巻く夜空を描いたドーナツ。ふわっと軽い⽣マラサダに、きらめく夜空を描く。

・HUB

「星⽉夜のカクテル」 800円

『星⽉夜』をイメージした、深いブルーにローズマリーとレモンが⾹る幻想的な⼀杯。

「ひまわりのモクテル（ノンアルコール）」 750円

陽光を浴びた『ひまわり』をイメージした、鮮やかなオレンジが印象的なノンアルコールカクテル。

・HORIGUCHI COFFEE à la table

「アーモンドの⽊の枝 アーモンドラテマキアート」 850円

「アーモンドの⽊の枝 アーモンドラテフロート」 950円

ゴッホ『花咲くアーモンドの⽊の枝』をイメージした、アーモンドの⾵味がやさしく溶け込んだ⾹り豊かなマキアートとフロート。

・UMIKAZE KITCHEN

「ひまわりのレモンタルト」 1200円

ゴッホ『ひまわり』をイメージしたレモンタルトに、南国果実のエキゾチックソースを添えて。

◆グランドオープン企画 星⽉夜スタンプラリー

6⽉12⽇（⾦）〜14⽇（⽇）の3⽇間限定で館内3か所を巡りながらスタンプを集めると、ゴッホの名画「星⽉夜」が完成する特別スタンプラリーを開催。

さらに、スタンプをコンプリートした⽅には、レーヴ・デ・リュミエールのチケット購⼊にも使える「テレ朝ポイント2000円分（期間限定ポイント）」を先着3000名様にプレゼント。

※「星⽉夜スタンプラリー」実施時間

6⽉12⽇（⾦）〜14⽇（⽇）午前10：00〜午後6：30

◆アートだけじゃない！グランドオープン3Days

グランドオープン3Daysは、他にもさまざまなエンタメが目白押し。

＜EX THEATER ARIAKE＞

劇団☆新感線 46周年興⾏・夏公演「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」

EX THEATER ARIAKE OPENING LINEUP第⼆弾は劇団☆新感線が登場。SHINKANSEN☆Rシリーズ最新作「アケチコ︕」が6⽉12⽇（⾦）に開幕する。脚本に初タッグとなる福原充則を迎えた、⽣バンドの演奏で歌あり踊りありアクションありのドタバタ⾳楽活劇ミステリーとなっている。

＜SGCホール有明＞

MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Premiere Ceremony

SGCホール有明では、国内最⼤級の国際⾳楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN」を開催。

6⽉13⽇（⼟）に表彰される全77部⾨のうち64部⾨（予定）の授賞式がSGCホール有明にて行われる。