米ミネソタ州で1990年、結合双生児として誕生したアビゲイル（Abigail、以下アビー）＆ブリタニー・ヘンゼル姉妹（Brittany Hensel）のうち、アビーさんが2021年に結婚していたことが明らかになった。分離せず、今年3月に34歳となった姉妹の嬉しいニュースを、米ネットサイト『TODAY.com』などが伝えている。 【この記事の動画を見る】アビー＆ブリタニー・ヘンゼル姉妹は1990年3月7日、大工であり造園家である父マイクさん（Mike