現代社会において、私たちの生活と切っても切り離せないもの――「スマートフォン」。その電源は、私たちの生命線といっても過言ではない。今回は、そんなスマホの電源を守る「モバイルバッテリー」について、「レンタル」と「所有」のどちらがベストなのか、結論を出す！！！筆者「お集まりいただきありがとうございます」A「なんですかこれ」C「仕事あるんですけど」筆者「僕、最近モバイルバッテリーを新しく買うか迷っていて、