渡辺美里『SONGS』初登場！小室哲哉とヒット曲「My Revolution」をパフォーマンス

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渡辺美里が、6月18日22時から放送の『SONGS』に初登場する。

■「My Revolution」制作当時の貴重なエピソードを披露

今回は、デビューから40年、1年も欠かすことなく行ってきたライブの魅力に迫り、数ある名曲の中から厳選した3曲をスタジオ歌唱する。

また、豪華なゲストも登場。まずは、最大のヒット曲「My Revolution」を作曲した小室哲哉。ピアノの演奏で、渡辺のスタジオ歌唱に参加する。さらに小室はトークにも参加し、大泉洋と初共演。制作当時の貴重なエピソードとして披露したのは、「サビ直前のメロディがなぜ生まれたのか」。若き日の小室哲哉が編み出した逆転の発想とは？

大泉にとっても「My Revolution」は忘れられない思い出の一曲だった。なんと、初めて買ったCDがこの曲だったのだ。小学生時代の兄との切ない!? エピソードを披露する。

さらにもうひとり、渡辺美里の大ファンである山口智充もラバーゲストとして登場。渡辺のライフワークだった西武スタジアムライブを一緒に振り返る。23歳の渡辺が「雨のバカー！」と叫んだ豪雨ライブなど、伝説的な映像の数々に、山口も大興奮。時代を切り開いてきた渡辺美里のライブの歴史を紹介する。

スタジオで歌唱する曲は、小室と共演する「My Revolution」。西武スタジアムライブのために作られた「サマータイム ブルース」。歌手を志して10年の節目に作った「10 years」。渡辺美里を代表する3曲が揃った。

渡辺美里の40年の歴史と魅力が詰まった45分を楽しもう。

■番組情報

NHK総合『SONGS 渡辺美里』

06/18（木）22:00～22:45

06/22（月）24:35～25:20 再放送

出演：渡辺美里 小室哲哉 山口智充 ／ 大泉洋

歌唱曲：「My Revolution」 「サマータイム ブルース」 「10 years」

■関連リンク

番組サイト

https://one.nhk/songs

渡辺美里 OFFICIAL SITE

http://www.misatowatanabe.com/