Cocomi、10年後の将来像は「子育ても一段落して、また演奏活動に復帰していたい」
【モデルプレス＝2026/06/10】音楽家のCocomiが6月10日、都内で開催されたTHE MONSTERS 10周年記念展 東京「MONSTERS BY MONSTERS：NOW AND THEN」プレビューに女優の本田翼、アーティストのカシン・ロン氏と共に出席。10年後の将来像について明かした。
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本展の感想をCocomiは「刺激的ですし、世界観にどっぷり浸かれる」と口にし「10周年ということもあって、今までの『THE MONSTERS』の歴史を感じられる部分が本当に多くあって、とても感動しました」とコメント。さらに「自分が見たことがなかったキャラクターのスペシャルエディションやコラボ作品が信じられないほどの数展示されておりました」と声を弾ませ「一番好きなモンスターがコワワなんですけど、自分が知らなかったコワワが見れて嬉しかったです」と微笑んだ。
今回は「THE MONSTERS」の10周年の展覧会ということで、自身の10年後について聞かれると「10年後…」と悩みつつ「子育ても一段落して、また演奏活動に復帰していたいなぁ、とは思っております」と願望を明かした。また、生活の中でどのようにアートに触れているかという質問にCocomiは「いつもアートに触れていたいと思うくらい、常日頃からインスピレーションを受けております」と回答。普段から美術館に行くことが好きだと続け「このような展示会を見れて、絵画とは違う3Dの世界のアートの良さを今回味わうことができてとても幸せでした」と語った。
本田は「ラブブだけじゃなくいろんな子たちがいる。今回改めてこの展覧会でたくさん見れて嬉しかったです」とニッコリ。また、カシン・ロン氏にも触れ「もともと絵本作家ということでキャラクターにちゃんとストーリーがあってヒストリーがある」とも続け「だからかわいいだけじゃなく、見た目だけじゃない、中身を感じさせるキャラクターたちになったのかなって改めて思いました」と語った。
お気に入りのエリアについては、フォトコールの場所でもあった巨大なラブブに触れ「このラブブはすごいです。ラブブを伸ばす…私には浮かびません。本当にびっくりしました（笑）」と告白。さらに「エヴァコラボの絵があったり、日本のアーティストの方とのコラボ作品もたくさんあったので、それも楽しんでもらえると思います」とアピールした。本田はコワワやタイココが好きだと告白。お気に入りのキャラクターを連れてどこに行きたいかと聞かれると、本田は「仕事だったり、どこにでもいてほしいキャラクター。自分が着けていてほっとします」と答えた。（modelpress編集部）
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◆Cocomi、10年後の将来像明かす
本展の感想をCocomiは「刺激的ですし、世界観にどっぷり浸かれる」と口にし「10周年ということもあって、今までの『THE MONSTERS』の歴史を感じられる部分が本当に多くあって、とても感動しました」とコメント。さらに「自分が見たことがなかったキャラクターのスペシャルエディションやコラボ作品が信じられないほどの数展示されておりました」と声を弾ませ「一番好きなモンスターがコワワなんですけど、自分が知らなかったコワワが見れて嬉しかったです」と微笑んだ。
◆本田翼、展覧会のお気に入りエリアとは？
本田は「ラブブだけじゃなくいろんな子たちがいる。今回改めてこの展覧会でたくさん見れて嬉しかったです」とニッコリ。また、カシン・ロン氏にも触れ「もともと絵本作家ということでキャラクターにちゃんとストーリーがあってヒストリーがある」とも続け「だからかわいいだけじゃなく、見た目だけじゃない、中身を感じさせるキャラクターたちになったのかなって改めて思いました」と語った。
お気に入りのエリアについては、フォトコールの場所でもあった巨大なラブブに触れ「このラブブはすごいです。ラブブを伸ばす…私には浮かびません。本当にびっくりしました（笑）」と告白。さらに「エヴァコラボの絵があったり、日本のアーティストの方とのコラボ作品もたくさんあったので、それも楽しんでもらえると思います」とアピールした。本田はコワワやタイココが好きだと告白。お気に入りのキャラクターを連れてどこに行きたいかと聞かれると、本田は「仕事だったり、どこにでもいてほしいキャラクター。自分が着けていてほっとします」と答えた。（modelpress編集部）
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