22季ぶりプレミア制覇も負傷者続出のアーセナル、医療部門責任者を解任
アーセナルが医療部門の責任者であるザファル・イクバル氏を解任したようだ。英『BBC』や『ザ・サン』などが伝えている。
今季、22季ぶりにプレミアリーグを制したアーセナルだが、シーズン中には負傷者が続出。キャプテンのMFマルティン・ウーデゴーアを筆頭にFWカイ・ハバーツ、MFブカヨ・サカ、MFミケル・メリノ、DFリッカルド・カラフィオーリ、DFユリエン・ティンバーら多くの主力が長期離脱を強いられた。
24年2月からアーセナルに在籍していたイクバル氏は、クリスタル・パレスやリバプールでも勤務経験があり、信頼を置かれていたという。今回の決定は予想外だったようだが、クラブ内部にはイクバル氏の将来が不透明だと認める者もいた。そして、5月30日のUEFAチャンピオンズリーグ決勝でパリSGに敗れた直後の会議で解任が告げられたようだ。
なお、北中米W杯にも多くの選手がアーセナルから出場するが、8日には鼠径部を負傷していたティンバーがオランダ代表から離脱することが発表されている。
今季、22季ぶりにプレミアリーグを制したアーセナルだが、シーズン中には負傷者が続出。キャプテンのMFマルティン・ウーデゴーアを筆頭にFWカイ・ハバーツ、MFブカヨ・サカ、MFミケル・メリノ、DFリッカルド・カラフィオーリ、DFユリエン・ティンバーら多くの主力が長期離脱を強いられた。
なお、北中米W杯にも多くの選手がアーセナルから出場するが、8日には鼠径部を負傷していたティンバーがオランダ代表から離脱することが発表されている。