大阪ブルテオンがインスタグラム更新

バレーボールSVリーグ男子の大阪ブルテオンは9日、インスタグラムとXを更新し、西田有志選手との契約を更新したことを発表した。2025-26年シーズンの優勝に貢献した26歳の最新情報に、ファンから歓喜の声が続出した。

大阪ブルテオンは2025-26年シーズンのチャンピオンシップファイナル（5月）で、サントリーサンバーズ大阪を撃破。SVリーグ初優勝に導いた西田は、チャンピオンシップMVPに輝いた。

9日にチームはインスタグラムとXを更新し、「このたび、#西田有志 選手（背番号11、オポジット）との契約を更新しましたので、お知らせいたします」と発表。「2026-27シーズンもブルテオンの一員として皆さまとともに、頂点を目指して戦ってまいります」とつづると、ネット上のファンから歓喜の声が相次いだ。

「待ってました！ また楽しみです！」

「うおおおお！！！きたきたきた！！待っっっってた！！」

「嬉しいです、やった」

「やっときたー」

「良かった！！めちゃ嬉しい！！」

「2026-27シーズンも よろしくお願いします」

西田もチームのインスタグラムで、「2026-27シーズンも大阪ブルテオンの一員で戦えることを非常に嬉しく思います。2025-26シーズンを優勝という素晴らしい結果で終えた一方で、次のシーズンはより難しい局面や、思い通りにいかない時間が多くなると思います。 そうした中でも、全員でさらに強くなり、成長し、常に挑戦を続けていきたいと思います」とコメントした。



（THE ANSWER編集部）