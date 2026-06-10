走りと存在感を高めるGR仕立て

トヨタは2026年6月3日、「ヴェルファイア」の一部改良モデルを発売しました。今回の改良では、新たなボディカラーの追加や内装加飾の見直しが行われ、商品力のさらなる向上が図られています。

そんな進化を遂げたヴェルファイアには、走りへの期待感を高めるGRブランドのカスタマイズパーツが継続設定されています。

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ヴェルファイアは、2008年に登場した2代目アルファードと同時に初代モデルがデビューしました。

現行モデルは、2023年6月に発売された3代目。開発コンセプトに「快適な移動の幸せ」を掲げ、プラットフォームを刷新するとともに、快適性や乗り心地を大幅に高めています。

パワートレインは、ガソリンターボ、ハイブリッド、プラグインハイブリッド（PHEV）の3種類を設定し、多様なニーズに応えるラインナップを展開しています。

今回の一部改良では、全グレードに新ボディカラー「ニュートラルブラック」を追加しました。

また、「Executive Lounge」グレードでは、内装加飾をブロンズスパッタリングに統一しています。価格（消費税込み、以下同）は674万9600円から1089万9900円です。

そんな最新ヴェルファイアには、従来に引き続きGRパーツが用意されています。エクステリアでは、GRエアロパーツセット（塗装済み42万3500円／消費税込み、以下同）を設定。

フロントスポイラー、サイドスカート、リアバンパースポイラー＆ドレスアップマフラーを組み合わせたセットで、装着することで統一感のあるスポーティなスタイルを演出。

フロントスポイラー装着時には最低地上高が約33mm、サイドスカート装着時には約30mm、リアバンパースポイラー装着時には約13mm低くなり、より低重心で迫力のあるスタイリングを実現します。

足元には、ブラックマイカ×ポリッシュ仕上げの20インチ鋳造アルミホイールを設定。ミシュラン製タイヤを含む1台分の価格は43万4500円です。

またGRロゴがデザインされたGRバルブキャップ（1台分 3960円）や、GRロックボルト（1台分 5500円）も用意されています。

さらに、見た目だけでなく走行性能の向上を目指したアイテムもラインアップされています。

GRスポーツサイドバイザー（3万6300円）は、換気性能を高めるだけでなく、エアロスタビライジングフィンを採用することで、走行安定性や操舵応答性の向上にも貢献します。

車種専用設計のGRパフォーマンスダンパーセット（9万9000円から13万2000円）は、走行中に発生する振動や騒音を低減し、操縦安定性と快適性の両立を図ります。

また、GRドアスタビライザー＆GRブレースセット（6万9300円から8万2500円）は、車両の応答性を高めるとともに、上質な乗り心地の実現に寄与します。

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ヴェルファイア向けのGRパーツは、単なるドレスアップにとどまらず、走行性能の向上まで見据えて開発されている点が大きな特徴です。

なお、本記事で紹介したGRパーツのほかにも、より存在感や高級感を演出するMODELLISTAブランドのカスタマイズパーツも用意されています。