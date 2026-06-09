百年構想リーグ終了まで暫定的に指揮を執った浦和・田中達也監督がメッセージ「再びタイトルを勝ち獲るチームになるためには…」

百年構想リーグ終了まで暫定的に指揮を執った浦和・田中達也監督がメッセージ「再びタイトルを勝ち獲るチームになるためには…」