NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】この後、秀吉はさらなる不運に見舞われ…

6月7日に放送された第二十二回「播磨大誤算」では、別所長治の離反によって秀吉が窮地に陥り、上月城を見捨てざるを得なくなった末、記憶を失うという衝撃的な展開が描かれました。

その一方で、上月城に籠城し続けた武将たちを描いたあるシーンが、視聴者の注目を集めています。

＊以下第二十二回のネタバレを含みます。

＜第二十二回のあらすじ＞

一度は播磨を手中に収めたかに見えた秀吉（池松壮亮）だったが、半兵衛（菅田将暉）の悪い予感が的中。

服属したはずの国衆たちが反旗を翻し、呼応して毛利・宇喜多も挙兵する。

しかも折悪く半兵衛の体調が悪化し、秀吉は味方を見捨てて撤退することに。

自責の念にさいなまれる秀吉は、ある夜、足を踏み外して頭を打ち、なんと記憶をなくしてしまった！

尼子勝久との約束を果たしたい秀吉

播磨攻めを進めていた秀吉でしたが、織田方についたはずの別所長治が離反。

さらに毛利・宇喜多の軍勢が上月城へ攻め寄せているとの知らせが入ります。

秀吉は、毛利によって所領を奪われた尼子家の再興を願う尼子勝久と、その旧臣・山中幸盛に上月城の守備を託していました。

勝久らを見捨てることができない秀吉は、信長へ援軍を要請しますが、織田方の軍勢は現れません。二人との約束を果たせなかったことを深く悔いるのでした。

そんななか秀吉は、かつて毛利に追われていた尼子勝久とその家臣が、自分を頼ってきたときのことを回想します。

尼子主従の歌声にも注目が集まる

秀吉が炊いた粥を口にした勝久は涙を流し「人の世は 夢のまた夢 これ一定」と歌い出します。

すると幸盛も「楽しきも 醒めやることも これ一定」と続き、家臣たちも声を合わせるのでした。

これに対し読者からは、「急に尼子ミュージカル始まった」「歌でついてこられる家臣達、強すぎる」「尼子一門衆の実直さや人柄まで描かれていて、見ていてつらい」「尼子家再興への思いが伝わってきた」などの声が上がりました。



また、「尼子勝久と山中鹿介、そして秀吉との親交が描かれるのは珍しい」「丁寧に描いてくれて嬉しい」といった反響も寄せられています。

『西郷どん』にも出演したあの俳優

今回、尼子勝久を演じたのは渡邉蒼さん。

子役として活躍した後、舞台やミュージカルを中心に活動の幅を広げ、シンガーソングライターとしても才能を発揮しています。

大河ドラマ『西郷どん』（2018年）で鈴木亮平さん演じる西郷隆盛の少年時代を演じたことでも知られています。

一方、山中幸盛を演じた廣瀬友祐さんは、ミュージカルや舞台を中心に活躍するほか、歌手としても幅広く活動する俳優です。

ふたりの美しい歌声に視聴者からは、「尼子勝久も山中幸盛も、中の人歌ウマやもんな」「今回だけの登場にするにはもったいない」「歌がやたら上手いと思ったら…納得！」などの声も上がっていました。



悲劇の最期を迎えた尼子主従

本編ではこのシーンの後、「尼子勝久は切腹し、山中幸盛は安芸国へ護送中に敵の手にかかり討ち取られました」というナレーションが。

尼子勝久はかつて中国地方に勢力を誇った尼子氏の再興を担った人物。

そして山中幸盛は、尼子家の再興を願って「願わくば我に七難八苦を与えたまえ」と三日月に祈った逸話で知られる、尼子家随一の忠臣です。

史実でも上月城は毛利軍によって落城し、勝久は弟・助四郎とともに自害。

幸盛は捕虜となったのち、護送途中に毛利方の武将・福間元明によって討たれたと伝えられています。

播磨攻めが大きな転機を迎えるなか、今後の展開からも目が離せません。

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大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。