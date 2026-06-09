いつも19時がごはんタイムのチワワさん。この日はお腹が空いていたのか催促が止まらないようで…！？キュートなわんこの姿が話題を呼び、投稿は9.3万回再生を突破。「ふふふって声でた」「待機はやっ(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：いつも19時頃にご飯を食べる犬→『ごはんまだだよ』と伝えた結果、たった1分後…まさかの光景が】

「ごはんまだ？」2時間前から催促するわんこ

TikTokアカウント「ar.mak0」に投稿されたのは、真っ白ふわふわ＆クリクリお目目がキュートなチワワさんのごはん前の一コマ。この日、ケージの中で飼い主さんに熱視線を向けるチワワさん。わんこの目の前には空っぽのごはんの器が置かれていますがもしかして…！？

そうです、わんこは『ごはんください！』と、つぶらな瞳でアピール！「まだだよ」と伝えると『え～！！ウソでしょ！？』と、ばかりにお目目を開くという名演技もお見せしたそう。

いつものごはん時間は19時ですが、このときはまだ17時…。2時間も前から催促するなんて、先は長いですが待てるのでしょうか…。

おねだりからわずか1分後…！？

先ほどのやり取りからわずか1分後、またまたごはんアピールをするわんこの姿が…！キラキラのお目目とフリフリと揺れる尻尾は、まるで初めておねだりをしているかのよう。

飼い主さんの「まだだよ」を何度も聞いて、しょんぼりする姿も愛らしい限り。お水を飲んで気を紛らわせ『やっぱりムリ？』と見つめてくる愛犬に、飼い主さんも心苦しかったことでしょう。

可愛すぎる食いしん坊わんこ♡

さらに3分後、しびれを切らしたわんこはあくびをしながら最後のお願い！期待と諦めが入り混じったようなお顔で飼い主さんにおねだりしたのだとか。

一番最初は期待100％のおねだりでしたが、何度も断られるうちにがっかり具合が増していったそう。わんこの1分はわたしたちの5分。そう考えると体感的にはとっても長く待っているのかもしれませんね。

この後、根負けしておやつを進呈したという飼い主さん。これは食いしん坊チワワさんの勝利…ですね♡

この投稿には「わたしだったらあげちゃう」「ちゃんと待っててエライね」「可愛すぎて苦しい」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「ar.mak0」には、チワワさんの愛くるしい姿が多数紹介されていますよ。ぜひ覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「ar.mak0」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております