幾田りらの“ありのまま”に迫るドキュメンタリー番組放送決定！初の海外ライブに密着

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幾田りらの特別番組『「ありのままの幾田りら」海外ソロステージへの新たな一歩 -Lilas, From Street to Dreams-』が、6月14日16時25分より日本テレビで放送される（関東ローカル）。

■韓国の国民的歌手との交流も

『ありのままの幾田りら』は、この番組を提供するCOACHのグローバルアンバサダーを務める幾田りらに密着したドキュメンタリー番組。

YOASOBIのボーカル「ikura」としても活躍を見せる彼女が、シンガーソングライターとしてのソロ活動で、初の海外ライブを韓国で開催。ステージでは見られない素顔を掘り下げながら、アーティストとしての煌めきも､肩の力を抜いた素顔も、「ありのまま」に見せていく。

番組では、初の海外ソロライブに向け、日本からソウルまで密着。韓国の国民的歌手との交流、親友との食事、これまでの葛藤から心の支えまで、ありのままに語られる。

ライブ1ヵ月前、国内でのリハーサルから撮影はスタート。自身3年ぶりのソロツアーに向け、楽曲はもちろん、衣装から演出まで細部まで彼女のこだわりが込められる。

そして本番3日前、いよいよソウルに到着。韓国の国民的歌手ソン・シギョンとの交流や、親友との食事などライブまでの様子に番組のカメラは密着。

ソウルで人気の街・聖水にある、行列のできる塩パン店「BETON」や、セリコムタンの有名店「陵洞ミナリ」など、絶品韓国グルメも堪能する姿も。

さらに、中学時代からオーディションを受け続け、19歳でYOASOBIとしてデビュー、今日までのシンガーソングライターとしての葛藤も語られる。

■初の海外ライブ。幾田りらが伝えたかったメッセージとは？

そしてついにソウルのオリンピックホールでライブが開催。緊張感あふれる直前の様子にもカメラが密着した。

纏う衣装はCOACHが今回のライブツアーのために制作した特別なカスタム衣装。シンガーソングライター幾田りらとして挑む初の海外ライブ、韓国の人々はどのような反応をするのか。そしてこの先、彼女が目指すものとは？

■番組情報

日本テレビ『「ありのままの幾田りら」海外ソロステージへの新たな一歩 -Lilas, From Street to Dreams-』

06/14（日）16:25～16:55 ※関東ローカル

※放送後、TVerで1ヵ月間の無料見逃し配信

出演者：幾田りら

■関連リンク

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/