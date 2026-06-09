幾田りらの“ありのまま”に迫るドキュメンタリー番組放送決定！初の海外ライブに密着
幾田りらの特別番組『「ありのままの幾田りら」海外ソロステージへの新たな一歩 -Lilas, From Street to Dreams-』が、6月14日16時25分より日本テレビで放送される（関東ローカル）。
■韓国の国民的歌手との交流も
『ありのままの幾田りら』は、この番組を提供するCOACHのグローバルアンバサダーを務める幾田りらに密着したドキュメンタリー番組。
YOASOBIのボーカル「ikura」としても活躍を見せる彼女が、シンガーソングライターとしてのソロ活動で、初の海外ライブを韓国で開催。ステージでは見られない素顔を掘り下げながら、アーティストとしての煌めきも､肩の力を抜いた素顔も、「ありのまま」に見せていく。
番組では、初の海外ソロライブに向け、日本からソウルまで密着。韓国の国民的歌手との交流、親友との食事、これまでの葛藤から心の支えまで、ありのままに語られる。
ライブ1ヵ月前、国内でのリハーサルから撮影はスタート。自身3年ぶりのソロツアーに向け、楽曲はもちろん、衣装から演出まで細部まで彼女のこだわりが込められる。
そして本番3日前、いよいよソウルに到着。韓国の国民的歌手ソン・シギョンとの交流や、親友との食事などライブまでの様子に番組のカメラは密着。
ソウルで人気の街・聖水にある、行列のできる塩パン店「BETON」や、セリコムタンの有名店「陵洞ミナリ」など、絶品韓国グルメも堪能する姿も。
さらに、中学時代からオーディションを受け続け、19歳でYOASOBIとしてデビュー、今日までのシンガーソングライターとしての葛藤も語られる。
■初の海外ライブ。幾田りらが伝えたかったメッセージとは？
そしてついにソウルのオリンピックホールでライブが開催。緊張感あふれる直前の様子にもカメラが密着した。
纏う衣装はCOACHが今回のライブツアーのために制作した特別なカスタム衣装。シンガーソングライター幾田りらとして挑む初の海外ライブ、韓国の人々はどのような反応をするのか。そしてこの先、彼女が目指すものとは？
■番組情報
日本テレビ『「ありのままの幾田りら」海外ソロステージへの新たな一歩 -Lilas, From Street to Dreams-』
06/14（日）16:25～16:55 ※関東ローカル
※放送後、TVerで1ヵ月間の無料見逃し配信
出演者：幾田りら
■関連リンク
幾田りら OFFICIAL SITE
https://lilasikuta.jp/