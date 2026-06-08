南野拓実や町田浩樹も苦しんだ大怪我…モンテディオ山形の西村慧祐が左膝前十字靭帯断裂
2026年６月８日、モンテディオ山形はDF西村慧祐の負傷状況を発表した。
西村は５月31日の松本山雅戦（J２・J３百年構想リーグ／プレーオフラウンド第１戦）で負傷。診断の結果、左膝前十字靭帯断裂と判明した。
前十字靭帯断裂は、日本代表の南野拓実（モナコ）や町田浩樹（ホッフェンハイム）も経験した大怪我だ。南野は2025年12月21日のオセール戦で、町田は同年８月23日のレバークーゼン戦で受傷し、ともに長期離脱を余儀なくされた。
前十字靭帯は膝の安定性を支える重要な靭帯で、断裂すると復帰までに８〜10か月程度を要するケースが一般的とされる。
焦らずリハビリに取り組み、万全の状態でピッチに戻ってくることを願いたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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西村は５月31日の松本山雅戦（J２・J３百年構想リーグ／プレーオフラウンド第１戦）で負傷。診断の結果、左膝前十字靭帯断裂と判明した。
前十字靭帯断裂は、日本代表の南野拓実（モナコ）や町田浩樹（ホッフェンハイム）も経験した大怪我だ。南野は2025年12月21日のオセール戦で、町田は同年８月23日のレバークーゼン戦で受傷し、ともに長期離脱を余儀なくされた。
前十字靭帯は膝の安定性を支える重要な靭帯で、断裂すると復帰までに８〜10か月程度を要するケースが一般的とされる。
焦らずリハビリに取り組み、万全の状態でピッチに戻ってくることを願いたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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