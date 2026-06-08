武豊騎手騎乗のシックスペンスがV

中央競馬のG1・安田記念が7日、東京芝1600メートルで行われ、シックスペンス（牡5、田中博）が制した。騎乗した57歳・武豊騎手は、JRA・G1史上最年長勝利で、通算85勝目。レースから2時間後にJRA公式Xで公開された“ユタカメラ”なる騎乗映像には、ファンからも様々な声があがっている。

本来騎乗予定だったアドマイヤズームの回避によって急遽シックスペンスへの騎乗が決まった武。道中は逃げるワールズエンドを見る形で2番手でレースを進めた。直線でワールズエンドの外に持ち出すと、じわじわと伸びて、ゴール直前でライバルをわずかにかわした。

JRA公式Xはレースから2時間後に「#シックスペンス で安田記念を制し、JRA・G1 85勝目を挙げた #武豊 騎手の手綱さばきをつぶさに見られるユタカメラ映像をご覧ください」と記して、スタートから武とシックスペンスをカメラが追い続ける特別映像を公開した。

道中の武の安定した騎乗ぶりや、シックスペンスの怒涛の追い込みの一部始終が収められた映像に、X上のファンも反応している。

「来週もユタカメラ是非お願いします」

「最高すぎるなこの映像 現地の歓声がリアル」

「フォーム崩さずにきれいに追えるスマートな騎乗は見惚れてしまう」

「公式がユタカメラとか言い出してるのおもろすぎる いいぞ、もっとやれ」

「ジョッキーカメラないからユタカメラたすかる」

「ユタカメラの映像最高すぎて、毎回つけてほしいレベル…！」

「なんだこの需要しかない神動画…」

「普通の映像と違って臨場感あるな。行きたがるのを抑えたことが後で効いてくる」

「ついにユタカメラまで（欲を言えば全騎手カメラ搭載してほしい）」

一方で、「全然物足りないので、今後武さんがG1騎乗する時はジョッキーカメラ義務化してください」「それはそれとしてゆたかさんには全G1でジョッキーカメラつけようw」など、騎手視点のジョッキーカメラを期待する声も相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）