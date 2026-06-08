人気クリエイター・つむぱぱ登壇『トミカとトム』新作アニメに込めた思いと独自の“子育て論”を語る
子育て世代を中心に支持を集める人気クリエイター・つむぱぱが6日、テレビアニメ『トミカとトム』シーズン2の放送開始記念イベントに登壇した。原作・監督を務めるつむぱぱは、作品誕生の経緯や制作の裏話を明かしたほか、自身の子育て観についても語った。
【写真】7月に新登場する「ドリームトミカ SP トミカとトム」
ダイキャスト製ミニカー「トミカ」とつむぱぱがコラボレーションした『トミカとトム』は、家族みんなで「トミカ」を好きになってもらいたいという思いから2023年に誕生したブランド。みんなが寝静まった後、クマのぬいぐるみ・トムがトミカで冒険やいたずらを繰り広げる世界観が人気を集めている。
作品の始まりについて、つむぱぱは「『トミカとトム』は最初、実は絵本だったんですよね。そこからテレビアニメにしましょうという話があって」と振り返った。
また、主人公・トム役のキャスティングには強いこだわりがあったという。この日登壇した声優・うじたまいについて、「トム君の声は誰だろうと考えた時に、僕の中ではもううじたまちゃんしかいなかった」と回想。「そのくらい絶対にお願いしたいと思って声をかけました」と、熱烈なオファーだったことを明かした。
前作からさらに進化したシーズン2の見どころについては、「シーズン1でもたくさん反響をいただいたんですけど、もっともっと夢中になってもらいたいと思って、シーズン2から『トミカヒント』というクイズを入れるようにしています」と説明した。
イベントでは実際に「トミカヒント」を使った演出も行われ、会場の子どもたちが大盛り上がり。その様子を見たつむぱぱは、「今日、僕が狙った通りのリアクションをしてくれて、とってもうれしかったです」と笑顔を見せた。
二児の父でもあるつむぱぱは、子どもと接する際に心掛けていることについても語った。「僕が常に心掛けていることは、子ども扱いしないこと。ちゃんと一人前の、一人の人間として接すること。だから一緒にテレビゲームをしても絶対に手を抜きません」と明かし、会場の笑いを誘った。
新作テレビアニメ『トミカとトム』シーズン2は、7月5日午前8時30分からテレ東系列『トミプラワールド のりのりタイムズ!!』内で放送される。
【写真】7月に新登場する「ドリームトミカ SP トミカとトム」
ダイキャスト製ミニカー「トミカ」とつむぱぱがコラボレーションした『トミカとトム』は、家族みんなで「トミカ」を好きになってもらいたいという思いから2023年に誕生したブランド。みんなが寝静まった後、クマのぬいぐるみ・トムがトミカで冒険やいたずらを繰り広げる世界観が人気を集めている。
また、主人公・トム役のキャスティングには強いこだわりがあったという。この日登壇した声優・うじたまいについて、「トム君の声は誰だろうと考えた時に、僕の中ではもううじたまちゃんしかいなかった」と回想。「そのくらい絶対にお願いしたいと思って声をかけました」と、熱烈なオファーだったことを明かした。
前作からさらに進化したシーズン2の見どころについては、「シーズン1でもたくさん反響をいただいたんですけど、もっともっと夢中になってもらいたいと思って、シーズン2から『トミカヒント』というクイズを入れるようにしています」と説明した。
イベントでは実際に「トミカヒント」を使った演出も行われ、会場の子どもたちが大盛り上がり。その様子を見たつむぱぱは、「今日、僕が狙った通りのリアクションをしてくれて、とってもうれしかったです」と笑顔を見せた。
二児の父でもあるつむぱぱは、子どもと接する際に心掛けていることについても語った。「僕が常に心掛けていることは、子ども扱いしないこと。ちゃんと一人前の、一人の人間として接すること。だから一緒にテレビゲームをしても絶対に手を抜きません」と明かし、会場の笑いを誘った。
新作テレビアニメ『トミカとトム』シーズン2は、7月5日午前8時30分からテレ東系列『トミプラワールド のりのりタイムズ!!』内で放送される。