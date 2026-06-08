「可愛いだけじゃないんだよね」22歳女子ゴルファーの初優勝に反響続々　はじける笑顔に…「実力もルックスもNo.1」

吉田鈴が初優勝を果たした(C)Getty Images

女子ゴルファーの吉田鈴が6月7日まで行われていたヨネックス・レディースでツアー初優勝を飾った。JLPGA（日本女子プロゴルフ協会）の公式インスタグラムでは、優勝した吉田のフォトギャラリーが公開され、反響を呼んでいる。

【写真】笑顔はじける22歳！初優勝の吉田鈴をチェック

最終日を単独首位でスタートした22歳は、3バーディー、2ボギーの「71」で回ると、後続に2打差の通算8アンダーで逃げ切った。プロ入りして初となる優勝カップを手にし、笑顔がはじけた。

SNS上のファンからは「笑顔 また試合で魅せて下さいね！」「初優勝おめでとうございます！強い！」「実力もルックスもNo.1」「待望の初優勝、実に感動的です」「可愛いだけじゃないんだよね Golfも上手なんだね」と、続々とコメントが寄せられた。

吉田は同インスタグラムの別の投稿で、「もっともっと練習して、女子ゴルフ界を盛り上げられる存在になれるよう頑張ります！」とコメントしたことが伝えられている。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]