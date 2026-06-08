地元放送局「カズがホットコーナーで楽々こなしている」

【MLB】Bジェイズ 6ー4 オリオールズ（日本時間8日・トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手は7日（日本時間8日）、またも好守を見せた。本拠地のオリオールズ戦に「7番・三塁」で先発出場。6回無死一塁でピート・アロンソの弾丸ライナーを軽々とキャッチ。地元放送局スポーツネットは公式X（旧ツイッター）で「カズがホットコーナーで楽々こなしている」と注目した。

2019年本塁打王で通算277本塁打を誇るアロンソの弾丸ライナーは、打球速度107マイル（約172.2キロ）。三塁線を抜けていれば、失点に繋がりかねない場面だった。

地元放送局スポーツネットの解説ケイレブ・ジョゼフ氏は「パーフェクトなポジショニングでした。（三塁は）ホットコーナーと言われますが、（痛烈な打球に対して）グラブで（キャッチする）準備ができていました。少し動いて逆シングルでキャッチしました」。あらかじめの準備が功を奏したようだ。

右打者が引っ張ったような打球はとにかく打球速度が速い。解説は「（三塁守備で）これが最も難しいプレーと感じる時があります。なぜなら、（三塁線方向に）カーブがかかっています。切れる打球であり、トップスピンで上下にも変化していますね」と続け、捕球の難しさを伝えた。

「落球しやすい打球です。辛抱強さが必要なんです。（早くキャッチしようと）手を伸ばしすぎてはいけません。どのタイミングでキャッチするか（あらかじめ）決めておき、打球を（ある程度）待ってから、キャッチする必要があるからです」。現役時代に捕手、一塁手、三塁手として通算425試合出場したジョセフ氏からの賛辞の言葉は止まらなかった。（Full-Count編集部）