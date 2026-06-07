「コンセプトがおもしろすぎる」広島が新ユニホームを発表！ 伝統工芸品の備後絣、お好み焼きの鉄板やへらから着想。「なかなかいいデザイン」「過去一レベルでカッコいい」 などの声
サンフレッチェ広島は６月７日、2026-27シーズンに着用する新ユニホームを発表した。
クラブの公式サイトによれば、ユニホームコンセプトは「“クラブの伝統”と“広島の文化”に“革新”を融合させ、更に進化させる！」。首裏には「インナーロゴとしてクラブの誇りである３本の矢」が描かれている。
紫がベースのホームユニについては次のように説明した。
「クラブの伝統と誇りを礎とし、広島県指定伝統的工芸品である備後絣の風合いを融合したグローバルクリエイティブデザインを採用。備後絣の雰囲気を存分に活かしつつ、クラブの象徴である鋭角な矢じり（V字）と、矢羽の繊細で滑らかな質感を広島バイオレットで優雅かつ力強く表現」
一方のアウェーユニは、クラブ史上初となるオールシルバーを採用。「広島県のソウルフードとして有名なお好み焼きに欠かせない鉄板、そして食べる際に使うヘラのシルバーカラーからヒントを得た」と伝えており、「鉄板やヘラを彷彿とさせるシルバーカラーを全面に押し出し、広島プライドを力強く表現」している。
広島の公式Xで公開されると、ファンからは以下のような声があがった。
「The広島って感じで良いね」
「なかなかいいデザイン」
「シンプルで良いな」
「鉄板とヘラからインスパイアは無理やりすぎる笑」
「早くほしい！」
「過去一レベルでカッコいい」
「コンセプトおもしろすぎる」
「早く選手たちが着ているのを見たい」
J１百年構想リーグを７位で終えた広島。装い新たに、８月から開幕する新シーズンに臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「The広島って感じで良いね」サンフレの新ホーム＆アウェーユニ！
クラブの公式サイトによれば、ユニホームコンセプトは「“クラブの伝統”と“広島の文化”に“革新”を融合させ、更に進化させる！」。首裏には「インナーロゴとしてクラブの誇りである３本の矢」が描かれている。
紫がベースのホームユニについては次のように説明した。
「クラブの伝統と誇りを礎とし、広島県指定伝統的工芸品である備後絣の風合いを融合したグローバルクリエイティブデザインを採用。備後絣の雰囲気を存分に活かしつつ、クラブの象徴である鋭角な矢じり（V字）と、矢羽の繊細で滑らかな質感を広島バイオレットで優雅かつ力強く表現」
一方のアウェーユニは、クラブ史上初となるオールシルバーを採用。「広島県のソウルフードとして有名なお好み焼きに欠かせない鉄板、そして食べる際に使うヘラのシルバーカラーからヒントを得た」と伝えており、「鉄板やヘラを彷彿とさせるシルバーカラーを全面に押し出し、広島プライドを力強く表現」している。
「The広島って感じで良いね」
「なかなかいいデザイン」
「シンプルで良いな」
「鉄板とヘラからインスパイアは無理やりすぎる笑」
「早くほしい！」
「過去一レベルでカッコいい」
「コンセプトおもしろすぎる」
「早く選手たちが着ているのを見たい」
J１百年構想リーグを７位で終えた広島。装い新たに、８月から開幕する新シーズンに臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】「The広島って感じで良いね」サンフレの新ホーム＆アウェーユニ！