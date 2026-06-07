第1子妊娠中のみちょぱ、夫・大倉士門と鴨川シーワールド満喫 密着2ショットに反響「笑顔がそっくり」「貴重な夫婦時間楽しんで」
【モデルプレス＝2026/06/07】タレントの大倉士門が6月5日、自身のInstagramを更新。第1子妊娠中の妻でタレントの“みちょぱ”こと池田美優と鴨川シーワールドを訪れたことを報告し、夫婦ショットを公開した。
【写真】第1子妊娠中の27歳モデル「憧れの夫婦」イケメン夫とラブラブ密着
大倉は「久しぶりに鴨川シーワールドへ」と報告。「水族館フリークの僕にとっても大好きな水族館 夫婦で、しっかり全てのショーも見て超堪能！！特にシャチがやっぱり1番良いね」とつづり、シャチの大きなオブジェの前で密着して手を広げて肩を組み、片足を上げたポーズを取っているTシャツとパンツスタイルで合わせた夫婦ショットを公開した。また、様々な場所での自身のショットやシャチのショーの様子なども投稿している。
この投稿に、ファンからは「2人ともいつも楽しそうでほっこり」「幸せのお裾分けありがとう」「笑顔がそっくり」「貴重な夫婦時間楽しんで」「憧れの夫婦」「いつも仲良しで素敵な2人」などと反響が寄せられている。
みちょぱと大倉は、2022年10月22日に結婚を発表し、2026年2月5日に第1子の妊娠を報告。互いのSNSではたびたび2ショットなどを投稿し、仲睦まじい様子を公開している。（modelpress編集部）
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【写真】第1子妊娠中の27歳モデル「憧れの夫婦」イケメン夫とラブラブ密着
◆みちょぱ＆大倉士門、夫婦で鴨川シーワールドへ
大倉は「久しぶりに鴨川シーワールドへ」と報告。「水族館フリークの僕にとっても大好きな水族館 夫婦で、しっかり全てのショーも見て超堪能！！特にシャチがやっぱり1番良いね」とつづり、シャチの大きなオブジェの前で密着して手を広げて肩を組み、片足を上げたポーズを取っているTシャツとパンツスタイルで合わせた夫婦ショットを公開した。また、様々な場所での自身のショットやシャチのショーの様子なども投稿している。
◆みちょぱ＆大倉士門の夫婦ショットに反響
この投稿に、ファンからは「2人ともいつも楽しそうでほっこり」「幸せのお裾分けありがとう」「笑顔がそっくり」「貴重な夫婦時間楽しんで」「憧れの夫婦」「いつも仲良しで素敵な2人」などと反響が寄せられている。
みちょぱと大倉は、2022年10月22日に結婚を発表し、2026年2月5日に第1子の妊娠を報告。互いのSNSではたびたび2ショットなどを投稿し、仲睦まじい様子を公開している。（modelpress編集部）
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