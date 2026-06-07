「加工前と加工後みたい」なだぎ武、タイのイケメン俳優そっくり？ な姿に「表情最高w」「背景が下町すぎる」
「加工前と加工後みたい」なだぎ武、タイのイケメン俳優そっくり？ な姿に「表情最高w」「背景が下町すぎる」
お笑いタレントのなだぎ武さんは6月6日、自身のX（旧Twitter）を更新。タイのイケメン俳優のものまね姿を披露しました。
【写真】なだぎ武、タイのイケメン俳優にそっくり？
「加工前と加工後みたいッｽ」なだぎさんは「『snsでバズってた人がなんかなだぎっぽいから見て』と送られてきたのでちょっとマネしてみた この方何でこんなに小さい荷物ぎょーさん持ってんの？」とつづり、2枚の写真を投稿。鍛え上げた体型に薄いベージュのTシャツ、デニムを着用し、バッグをたくさん抱えた男性の写真と、なぜかその男性をそっくり真似たなだぎさんの姿を披露しています。
この投稿にコメントでは「タイの俳優さんのForce（フォース）くんですよ！」「バーティカルすぎんだろ！！！」「なぜVネックにしたんですか」「表情最高www」「交代であらわれたら、見分けつかなさそう」「想像以上にハイクオリティで大爆笑しましたｗｗｗ」「ここ何処？」「背景が堺の下町すぎるwww」「加工前と加工後みたいッｽ」などの声が寄せられています。
「聖帝様」5月28日の投稿では、人気漫画・アニメ『北斗の拳』に登場する南斗鳳凰拳（なんとほうおうけん）の伝承者・聖帝サウザーのものまねを披露しているなだぎさん。ファンからは「サウザーwww」「優しい顔してるからターバンのガキ許しそう」「このモノマネ好き」「こんなチャラ男サウザーなんかやだ」「似てる」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
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