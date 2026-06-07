【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントはリアルな情報
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、親族を示す表現、独特のカラー、そして実態を把握するための活動という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□かた
□□いろ
げん□□ょうさ
ヒント：カルピスやミルクのような、どこか濁りのあるマイルドな白色。そして、直接足を運んで状況をつぶさに確認することを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「ちち」を入れると、次のようになります。
ちちかた（父方）
ちちいろ（乳色）
げんちちょうさ（現地調査）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、家族の系譜における特定のつながりから、不透明で柔らかな色合いのニュアンス、さらには机上の空論ではなくリアルな情報を集める手法までを網羅しました。共通する「ちち」という響きが、血縁をたどる表現、情緒豊かな色彩の描写、実践的な探究活動を理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、親族を示す表現、独特のカラー、そして実態を把握するための活動という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□かた
□□いろ
げん□□ょうさ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：ちち正解は「ちち」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ちち」を入れると、次のようになります。
ちちかた（父方）
ちちいろ（乳色）
げんちちょうさ（現地調査）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、家族の系譜における特定のつながりから、不透明で柔らかな色合いのニュアンス、さらには机上の空論ではなくリアルな情報を集める手法までを網羅しました。共通する「ちち」という響きが、血縁をたどる表現、情緒豊かな色彩の描写、実践的な探究活動を理知的なリズムで結びつけています。言葉が持つ知的なつながりを楽しんでいただけたら幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)