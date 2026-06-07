2026年6月27日より公開される、主演、稲垣吾郎・草なぎ剛・香取慎吾、監督・脚本、山内ケンジの映画『バナ穴 BANA_ANA』は、ミニシアターを軸とした全国45カ所の上演劇場を発表した。

【写真】稲垣と草なぎの対決!?

6月27日（土）のグランドシネマサンシャイン 池袋での特別上演を皮切りに、全国順次公開される。

本作は、2018年に2週間限定公開で28万人を動員し話題を呼んだ4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第二弾。

出演者として、ファーストサマーウイカ、趣里、古舘寛治、小澤征悦、吹越満、葉山さら、水野響心、鄭亜美と個性あふれる豪華な面々が発表されている。



6月27日（土）グランドシネマサンシャイン 池袋 の特別上映を皮切りに、その後全国順次公開／（C）2026 BANA_ANA Film Partners



6月27日（土）グランドシネマサンシャイン 池袋 の特別上映を皮切りに、その後全国順次公開／（C）2026 BANA_ANA Film Partners

さらに、映画の場面写真を新たに4点公開。

バナナを片手に何かを見つけた草なぎと香取、不穏な空気を醸し出す稲垣など、謎めいた展開を予感させる。



6月27日（土）グランドシネマサンシャイン 池袋 の特別上映を皮切りに、その後全国順次公開／（C）2026 BANA_ANA Film Partners

また、映画の公開記念として「新しい地図」映画の第1弾である『クソ野郎と美しき世界』がWOWWOWにて放送決定。初回は映画公開当日の6月27日（土）23：50から。

情報や答えが瞬時に手に入る現代において、意味から逆走する旅へ3人が誘ってくれる、不思議な異色の「わからない」エンターテインメント。『バナ穴 BANA_ANA』は6月27日（土）より全国映画館にて順次公開。

【公開劇場】

［北海道］ ローソン・ユナイテッドシネマ札幌（6/28(日)〜）

［青森県］ イオンシネマ新青森（6/28(日)〜）

［岩手県］ イオンシネマ江釣子（6/28(日)〜）

［宮城県］ １０９シネマズ富谷（6/28(日)〜）

［山形県］ イオンシネマ天童（6/28(日)〜）

［山形県］ ムービーオンやまがた（7/5(日)〜）

［福島県］ イオンシネマ福島（6/28(日)〜）

［東京］グランドシネマサンシャイン 池袋（6/27(土)〜）

［東京］kino cinema新宿（6/28(日)〜）

［東京］ユーロスペース（7/4(土)〜）

［東京］ユナイテッド・シネマ豊洲（6/28(日)〜）

［東京］イオンシネマ八王子滝山（6/28(日)〜）

［東京］kino cinema 立川高島屋S.C.館（6/28(日)〜）

［神奈川］ kino cinema横浜みなとみらい（6/28(日)〜）

［神奈川］ イオンシネマ港北ニュータウン（6/28(日)〜）

［埼玉］ イオンシネマ浦和美園（6/28(日)〜）

［埼玉］ イオンシネマ春日部（6/28(日)〜）

［埼玉］ イオンシネマ羽生（6/28(日)〜）

［千葉］ イオンシネマ幕張新都心（6/28(日)〜）

［茨城］ イオンシネマ守谷（6/28(日)〜）

［群馬］ イオンシネマ太田（6/28(日)〜）

［新潟］ 新潟・市民映画館シネ・ウインド（7/4(土)〜）

［石川］ イオンシネマ白山（6/28(日)〜）

［愛知］ ミッドランドスクエア シネマ（6/28(日)〜）

［静岡］ 静岡シネ・ギャラリー（6/28(日)〜）

［三重］ イオンシネマ東員（6/28(日)〜）

［大阪］ kino cinema心斎橋（6/28(日)〜）

［大阪］１０９シネマズ箕面（6/28(日)〜）

［兵庫］kino cinema神戸国際（6/28(日)〜）

［兵庫］元町映画館 （6/28(日)〜）

［兵庫］豊岡劇場（6/28(日)〜）

［京都］京都シネマ（6/28(日)〜）

［和歌山］イオンシネマ和歌山（6/28(日)〜）

［岡山］シネマ・クレール（7/3(金)〜）

［広島］シネマ尾道（7/4(土)〜）

［愛媛］シネマサンシャインエミフルMASAKI（6/28(日)〜）

［福岡］ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13（6/28(日)〜）

［福岡］kino cinema天神（6/28(日)〜）

［佐賀］シアター・エンヤ（7/3(金)〜）

［熊本］Denkikan（6/28(日)〜）

［熊本］本渡第一映劇（7/3(金)〜）

［大分］シネマ５bis（6/28(日)〜）

［宮崎］宮崎キネマ館（6/28(日)〜）

［鹿児島］ガーデンズシネマ（6/28(日)〜）

［沖縄］桜坂劇場（6/28(日)〜）

※劇場により、上映開始日・上映期間が異なります。