モロッコの砂浜で撮影された日本人男性の奇妙な写真がSNS上で大きな注目を集めている。「モロッコの海！！！ で写真撮ったら奇跡的なのが撮れた 」と写真を紹介したのはプロゲーマーのSCOREさん（@score33333）。



【写真】顔が真っ二つ！ まるでゲームの戦闘で斬られたときのよう…

砂浜を背に写真を撮影したところ、顔が真っ二つに切り離されたように写ってしまったSCOREさん。一体何があったのだろうか。



SCOREさんにお話を聞いた。



ーー今回、モロッコの海を訪れた経緯をお聞かせください。



SCORE：格闘ゲームのeスポーツ大会に参加するためにモロッコへ遠征してきました。その中でモロッコの友人宅へ招待され、近くに海があるから行こうと誘われました。



ーーお写真はどんな環境で撮影されたものでしょうか？



SCORE：スマホの自撮りになります。カサブランカの海なのですが、少し暗くなりはじめたところだったのでおそらく25℃前後だったと思いますが、よくこんな変な写真が撮れたなと。



ーーご投稿に対し大きな反響がありました。



SCORE：みなさんに笑ってもらえたので良かったです。



◇ ◇



SNSユーザーたちから



「一体何がw面白過ぎる」

「宿儺に顔切られたんか？」

「強キャラに生意気な口聞いて気付いたら真っ二つに斬られてるアレ」

「この段階だとまだ斬られた事に気付いてなさそう」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。光の当たり方や写る位置によって、写り方にはさまざまな影響があるようだ。読者のみなさんはこんな写真が撮れたことがあるだろうか？



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）