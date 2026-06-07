「阪神１−０楽天」（６日、甲子園球場）

初めて上がった甲子園のお立ち台で、笑顔が輝いた。ドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝が両軍無得点の五回に、甲子園では自身初のＶ打となる左前適時打を放ち、５月３０日以来となる首位浮上の勝利を呼び込んだ。２カードぶりの勝ち越しも決め、この勢いで３連戦３連勝を目指す。

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アマチュア野球担当だった２４年６月。大学日本代表の選考合宿を取材中、ある選手が目についた。すさまじいスイングスピードに、強烈な打球音。素人目に見ても、そのすごみが伝わってきた選手こそ、創価大３年時の立石だった。

大学侍ジャパンに選ばれた「当時のドラフト候補」たちも証言してくれた。この年、ドラフト２位で西武へ入団した渡部（大商大４年）に同学年選手について話を聞いていると、「でも…３年生の立石がめちゃくちゃ良かったです。年下というのもあって負けてられない」と自ら後輩の名前を挙げた。置きティー打撃でスイングスピードを計測した際は「立石が一番良い数字出してたんです。だから『それ抜きます』って入って、本当にギリギリ抜けました（笑）」と渡部。翌年、新人ながら１２本塁打を記録することとなる先輩も強烈に意識する存在だった。

同年にロッテ１位で入団した西川（青学大４年）も「初めて生で見たのが松山合宿（西川が３年、立石が２年の冬）で。打球の速さ、飛距離、逆方向に飛ばす力…１個下とは思えなくて本当に驚きました」と回顧。後に新人王に輝く先輩も一目置いていた。大学ナンバーワンの触れ込みはだてじゃない。聖地に刻んだ勝利の一撃。そのバットで、規格外の物語を紡いでいく。（デイリースポーツ・間宮涼）