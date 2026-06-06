Little Glee Monster、オリジナルアルバム『BREATH』リリース＆全国ホールツアー開催を発表
Little Glee Monsterが9月にオリジナルアルバム『BREATH』をリリースすること、10月から全国ホールツアー『Little Glee Monster Live Tour 2026-2027 “BREATH”』を開催することを発表した。
■ホールツアーは10月から全国15都市16公演で実施
オリジナルアルバム『BREATH』の詳細は随時発表される予定。
また、全国ホールツアー『Little Glee Monster Live Tour 2026-2027 “BREATH”』は、10月3日の東京・Shibuya LOVEZ公演を皮切りに、全国15都市16公演が開催される。
オフィシャルファンクラブ「リトグリCLUB」では、チケットの先行申し込み受付中。
■リリース情報
2026.06.10 ON SALE
SINGLE「一輪 / Pages」
2026.06.10 ON SALE
SINGLE「Pages / 一輪」
2026年9月リリース
ALBUM『BREATH』
■ライブ情報
『Little Glee Monster Live Tour 2026-2027 “BREATH”』
10/03（土）東京・Shibuya LOVEZ
10/10（土）静岡・富士市文化会館 ロゼシアター大ホール
10/25（日）茨城・水戸市民会館 グロービスホール（大ホール）
11/01（日）宮城・東京エレクトロンホール宮城
11/03（火・祝）秋田・あきた芸術劇場ミルハス
11/14（土）奈良・なら100年会館 大ホール
11/15（日）大阪・フェニーチェ堺 大ホール
11/21（土）長野・ホクト文化ホール・大ホール
11/22（日）石川・本多の森北電ホール
12/05（土）熊本・市民会館シアーズホーム夢ホール
12/06（日）福岡・福岡サンパレス
12/12（土）岡山・倉敷市民会館
12/13（日）広島・上野学園ホール
[2027年]
01/11（月・祝）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
01/15（金）北海道・カナモトホール（札幌市民ホール）
01/24（日）東京・東京ガーデンシアター（有明）
■関連リンク
ツアーサイト
https://www.lgm-tour.com/livetour2026-2027
Little Glee Monster OFFICIAL SITE
https://www.littlegleemonster.com/