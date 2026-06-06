いつもとは違う…バレー女子日本代表主将に海外ファンも反応　髪をおろし笑みを浮かべた姿の“街中ショット”

いつもとは違う石川真佑に海外ファンも反応した(C)Volleyball World

バレー女子日本代表がネーションズリーグでウクライナ代表を倒して2連勝を飾った。

そんな中、大会公式インスタグラムでは、各国のキャプテンたちによる街中での写真を公開し「大会に参戦する各地のキャプテンたちが、威風堂々たるシャトー・フロントナックの前に集結し、その後、コートへと足を踏み入れる。国は違えど、歩んできた道のりは違えど、立つ舞台はただ一つ」と綴っている。

【写真】女子バレー日本代表・石川真佑の髪をおろした姿をチェック

写真には、日本代表の主将を務める石川真佑の姿もあり、いつもとは違い、髪をおろし、笑みを浮かべる姿にファンも反応した。石川はウクライナ戦でチーム最多となる22得点をマークした。

この投稿に海外のファンから「マユ」「イシカワ ガンバッテ」とコメントが寄せられ、期待の高さがうかがえる。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]