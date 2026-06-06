大自然にも都市にも調和し、確かな存在感を放つ特別なグリーン

マツダ・ジンクグリーンメタリック｜Mazda Zinc Green Metallic

マツダのグリーン系カラーはこれまでに約80色あり、歴代ロードスターにもさまざまなグリーンが採用され、多くのユーザーに選ばれてきた。こうした経緯を背景に、大自然の風景にも都市の景観にも美しく調和しながら、確かな存在感を放つタフさと洗練を兼ね備えたモダンな緑系色「ジンクグリーンメタリック」が、4代目ロードスターに初めて採用される。

「ジンクグリーンメタリック」は、工業製品の耐久性を高めるために用いられる下地塗料「ジンククロメートプライマー」の色味や質感から着想。その合理的な機能美を、タフさとして色味や質感で具現化。

暗所ではソリッド調の質感により、引き締まった力強い印象を生み出し、明所では繊細なメタリックの輝きがボディの造形美を際立たせ、全体として洗練されたモダンな印象を演出。こうした表現を実現するため、色設計においては青みを帯びた光輝材を配合するとともに粒径や配列の最適化を行うことで、クールな色味に仕上げている。

マツダ・ジンクグリーンメタリック｜Mazda Zinc Green Metallic

「ジンクグリーンメタリック」は、光の移ろいや時間帯によって多様な表情を見せ、あらゆるシーンに寄り添うカラー。日常の中でクルマと過ごすひとときをより豊かに彩る。

なお、5月31日に開催されたロードスターファン有志（主催：軽井沢ミーティング実行委員会）によるイベント「軽井沢ミーティング2026」において、ジンクグリーンメタリック塗装の「ロードスター」が世界初公開された。



グリーン塗装といえば、初代ロードスター「Vスペシャル」に設定された美しい“ネオグリーン”を連想するマツダファンも多いはず