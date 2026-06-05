夏のインターハイ出場をかけた全県高校総体です。



秋田市では剣道の団体戦が行われ、男子は3月に全国大会で優勝した秋田商業が実力を発揮しました。



男子決勝は、今年3月の全国大会・魁星旗で優勝した秋田商業と、4年ぶりの頂点を狙う秋田南が対戦しました。



先鋒から大将までの5人がそれぞれ戦い、勝った人数の多い方が優勝です。



先鋒戦は引き分けとなり、続く次鋒戦。



秋田商業は2年生の兎沢。





実況：藤田裕太郎アナウンサー「兎沢コテ～！決まりました！赤旗3本、先制は秋田商業」1対0とリードした秋田商業。ここから勢いに乗りました。中堅は3年・長谷川。実況：藤田アナ「長谷川のコテだー！赤い旗3本上がりました」副将の3年・三浦。実況：藤田アナ「三浦のメンです、三浦のメンだー！赤い旗3本！」3人連続で秋田商業が勝利します。そして大将戦。3年の小野は、今年の魁星旗決勝で驚異の4人抜きを見せ、チームを日本一に導きました。実況：藤田アナ「小野コテだ！赤い旗3本です！大きな大きな勢いで秋田南を飲み込みました、秋田商業！」流れを渡さず、秋田商業が2年ぶりのインターハイ出場を決めました。秋田商業 小野翔主将「チームは今回は圧倒して勝つっていうのを目標にしてきたので、最後の自分たちの攻めの剣道をインターハイでも貫けるように頑張って磨いていきたいと思います」女子決勝は、初優勝を目指す新屋と、2年ぶりの優勝がかかる秋田北です。両チームに一本がないまま、迎えた中堅戦。新屋は、3年の木曽が序盤から積極的に攻め込みます。これに対し、秋田北の3年・金谷が上手く対応しました。実況：藤田アナ「金谷のコテが決まりました！木曽がメンに出たところ」一本を奪うと…実況：藤田アナ「金谷のメンだー！飛び込んでいきました！大きな中堅2本勝ち！」副将戦と大将戦は互いに譲らず引き分けに。接戦を制した秋田北が、2年ぶりのインターハイ出場です。※6月5日午後6時15分のABS news every.でお伝えします