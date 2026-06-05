全県高校総体・剣道団体 決勝男子は秋田商業が実力を発揮し優勝！ 女子は接戦制した秋田北が2年ぶりインターハイへ 秋田
夏のインターハイ出場をかけた全県高校総体です。
秋田市では剣道の団体戦が行われ、男子は3月に全国大会で優勝した秋田商業が実力を発揮しました。
男子決勝は、今年3月の全国大会・魁星旗で優勝した秋田商業と、4年ぶりの頂点を狙う秋田南が対戦しました。
先鋒から大将までの5人がそれぞれ戦い、勝った人数の多い方が優勝です。
先鋒戦は引き分けとなり、続く次鋒戦。
秋田商業は2年生の兎沢。
「兎沢コテ～！決まりました！赤旗3本、先制は秋田商業」
1対0とリードした秋田商業。
ここから勢いに乗りました。
中堅は3年・長谷川。
実況：藤田アナ
「長谷川のコテだー！赤い旗3本上がりました」
副将の3年・三浦。
実況：藤田アナ
「三浦のメンです、三浦のメンだー！赤い旗3本！」
3人連続で秋田商業が勝利します。
そして大将戦。
3年の小野は、今年の魁星旗決勝で驚異の4人抜きを見せ、チームを日本一に導きました。
実況：藤田アナ
「小野コテだ！赤い旗3本です！大きな大きな勢いで秋田南を飲み込みました、秋田商業！」
流れを渡さず、秋田商業が2年ぶりのインターハイ出場を決めました。
秋田商業 小野翔主将
「チームは今回は圧倒して勝つっていうのを目標にしてきたので、最後の自分たちの攻めの剣道をインターハイでも貫けるように頑張って磨いていきたいと思います」
女子決勝は、初優勝を目指す新屋と、2年ぶりの優勝がかかる秋田北です。
両チームに一本がないまま、迎えた中堅戦。
新屋は、3年の木曽が序盤から積極的に攻め込みます。
これに対し、秋田北の3年・金谷が上手く対応しました。
実況：藤田アナ
「金谷のコテが決まりました！木曽がメンに出たところ」
一本を奪うと…
実況：藤田アナ
「金谷のメンだー！飛び込んでいきました！大きな中堅2本勝ち！」
副将戦と大将戦は互いに譲らず引き分けに。
接戦を制した秋田北が、2年ぶりのインターハイ出場です。
※6月5日午後6時15分のABS news every.でお伝えします