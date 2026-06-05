清 竜人が活動再開を発表 謎のメンバー＆衝撃ビジュアルを公開「ど派手に活動再開するよ〜♪」
新たな音楽活動へ向けた準備期間として活動の一時休止を発表していたシンガー・ソングライターの清 竜人が、活動再開を発表した。
【写真】ハーレム感あふれる一夫多妻制アイドルユニット「清 竜人25」ビジュアル
昨年12月に行われた清 竜人25ラストライブ以降、公の場での活動を行っていなかった清だが、自身の誕生日にXへ投稿した「Coming soon」のポストをきっかけに、新たな活動への注目が集まっていた。その後、不思議なキャラクターや謎の双子の少女たちが“竜人くん”を探し回るショート動画が連日公開され、SNS上ではさまざまな憶測が飛び交っていた。
そんな中、その正体となる新グループ「清 竜人FRIENDS」（きよし りゅうじん ふれんず） の結成が発表された。メンバーは清に加え、双子の女の子・しおんとかのん、そしてキャラクターのシケモックとルービーで構成される。メンバーは“竜人くんのお友達”として集まった仲間たちであり、人間とキャラクターが同じグループのメンバーとして活動するという、これまでに例を見ないユニークな編成となっている。
あわせて公開されたアーティスト写真では、ドレッドヘアにイメージチェンジした清の姿も披露された。作品ごとに音楽性やビジュアルを大きく変化させてきた清だが、今回もまたこれまでの活動とは異なる新たな表現を見せている。
グループのお披露目公演となる、1stワンマンライブの開催も決定。8月8日に東京・渋谷WWWX、8月23日に大阪・梅田Shangri-Laの2会場で開催される。10曲以上の新曲が初披露される予定となっており、清 竜人FRIENDSの全貌をいち早く体感できる機会となる。
さらに、きょう5日午後8時からは、清によるYouTubeライブ配信の実施も決定している。活動再開やメンバーについて、本人の言葉で語られる予定だ。常に独自のスタイルで音楽活動を続けてきた清 竜人が、新たな仲間たちとともにどのような作品やライブを届けていくのか、注目が集まる。
■清 竜人 コメント
みんな久しぶり〜！ど派手に活動再開するよ〜♪
さて新グループ!!!
『清 竜人FRIENDS』大結成!!!
竜人、しおん、かのん、シケモック、ルービーの5人で世界にハッピーを届けるよ！
最高のグループなので、ぜひ観てね〜!!!
■『清 竜人FRIENDS 「1st ワンマンライブ」』
8月8日（土） 東京・渋谷WWWX
8月23日（日） 大阪・梅田Shangri-La
【写真】ハーレム感あふれる一夫多妻制アイドルユニット「清 竜人25」ビジュアル
昨年12月に行われた清 竜人25ラストライブ以降、公の場での活動を行っていなかった清だが、自身の誕生日にXへ投稿した「Coming soon」のポストをきっかけに、新たな活動への注目が集まっていた。その後、不思議なキャラクターや謎の双子の少女たちが“竜人くん”を探し回るショート動画が連日公開され、SNS上ではさまざまな憶測が飛び交っていた。
あわせて公開されたアーティスト写真では、ドレッドヘアにイメージチェンジした清の姿も披露された。作品ごとに音楽性やビジュアルを大きく変化させてきた清だが、今回もまたこれまでの活動とは異なる新たな表現を見せている。
グループのお披露目公演となる、1stワンマンライブの開催も決定。8月8日に東京・渋谷WWWX、8月23日に大阪・梅田Shangri-Laの2会場で開催される。10曲以上の新曲が初披露される予定となっており、清 竜人FRIENDSの全貌をいち早く体感できる機会となる。
さらに、きょう5日午後8時からは、清によるYouTubeライブ配信の実施も決定している。活動再開やメンバーについて、本人の言葉で語られる予定だ。常に独自のスタイルで音楽活動を続けてきた清 竜人が、新たな仲間たちとともにどのような作品やライブを届けていくのか、注目が集まる。
■清 竜人 コメント
みんな久しぶり〜！ど派手に活動再開するよ〜♪
さて新グループ!!!
『清 竜人FRIENDS』大結成!!!
竜人、しおん、かのん、シケモック、ルービーの5人で世界にハッピーを届けるよ！
最高のグループなので、ぜひ観てね〜!!!
■『清 竜人FRIENDS 「1st ワンマンライブ」』
8月8日（土） 東京・渋谷WWWX
8月23日（日） 大阪・梅田Shangri-La