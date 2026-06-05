タンスのゲン株式会社は6月5日（金）、新しい冷却素材を採用した「リュック用冷感パッド」の新ラインアップとして、大人向けの「Lサイズ」を発売した。価格は3,499円。

リュックやランドセルを背負った際に背中へ密着することで生じる、熱気や汗による不快感を軽減するという製品。冷凍庫や冷蔵庫で冷やす手間なく、28℃以下の環境で自然に凍結する特性を持つ新素材“PCM”を使用している。

これまでは主に小学生の通学（ランドセル向け）や小ぶりなリュックを想定したサイズ展開だったが、昨夏のヒットおよびユーザーからの要望を受け、大人でも利用できる「Lサイズ」を新たに追加した。

パッド本体は背中のラインやリュックの形状にフィットしやすい独自のブロック構造になっており、装着時も背負い心地を損なわない設計としている。リュックへの固定は、上部のループを肩ベルトに通して面ファスナーで留めるだけの簡単な仕様を採用。

重量は約200gと軽量で、使用しない時は折りたたんでコンパクトに持ち運ぶこともできる。

リュックへの装着以外にも、就寝時の枕やデスクワーク時の背もたれ、抱っこ紐への取り付けなど、ライフスタイルに合わせて多様なシーンで活用可能としている。