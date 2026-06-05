犬の飼い主がしがちな勘違い5つ

犬の行動やしぐさの意味の中には、思いも寄らない愛犬の本音が隠れている場合があります。以下では、犬の飼い主がしがちな5つの勘違いを挙げてみました。

1.尻尾を振っているのは「嬉しいから」

犬が尻尾を振るのは「嬉しいから」と認識しがちですが、その状況によっては全く異なる場合もあります。犬が尻尾を振るのは興奮状態を表しており、「怖い」「こっちに来るな」といった恐怖心や警戒心、威嚇していることも多いです。

本当に「嬉しい！」と喜んでいるときは、体全体を柔らかく揺らし、表情も笑っているように見えるでしょう。そうではなく、緊張が高まっている場合は体を硬直させているので、よく見極める必要があります。

2.あくびをするのは「眠いから」

「ふわ～」とあくびをする犬を見ると、「眠いのかな」と受け止めてしまうかもしれません。確かに、眠気や退屈さを感じているときにあくびをすることもあります。

しかし、犬は強いストレスや不安を感じているときにもあくびを見せることがあり、「緊張する…」「落ち着いて」と自分と相手を落ち着かせるためのカーミングシグナルであるケースも多いです。

3.甘噛みするのは「甘えているから」

子犬などが手や洋服を噛んでくるのは、「甘えているから」だと受け止めがちですが、そのまま放置するのは大変危険です。歯の生え変わり時期の「不快感を発散させたい」という理由以外にも、「遊んで！」という要求を含んでいるケースも少なくはありません。

「噛めば構ってもらえる」と学習したまま成犬になると、大ケガにつながる問題行動へ発展するリスクがあります。

4.寝込まないから「病気ではない」

普段通りに動いているからといって、「病気ではない」「健康だ」と過信するのは禁物です。犬は本能的に自分の弱みを隠そうとする習性があります。

何事もないと思っていたのに、「実はほとんど目が見えなかった」というケースも実際にあります。「病気や痛みを極限まで隠し通すのが犬」だと改めて解釈し直し、小さな異変に目を向けることが大切です。

5.後を付いて回るのは「飼い主が好きだから」

家の中をついて回る愛犬は可愛らしいものですが、「飼い主が好きだから」と安易に受け止めるのは少々危険です。もしかすると、不安や警戒心から行動を起こしているのかもしれません。

飼い主の姿が見えなくなるとパニックを起こすのは、「分離不安症」の初期症状である可能性があります。依存性を助長させないためには、適度な距離感を保つ意識が必要です。

飼い主が知っておくべき正しい対処法

愛犬が望まない接し方や大切なサインを見逃さないために、飼い主が知っておくべき正しい対処法をまとめました。

全体のボディランゲージを見る

尻尾や口など一部だけで「嬉しそう」などと判断せず、体全体のボディランゲージを確認するようにしましょう。体が硬直しており、表情に不安が見られる場合は緊張や警戒心が高まっているサインです。

判断が難しい場合は、お昼寝をしていたり、遊んでいたりするリラックス状態の愛犬の様子とよく見比べてみるとよいですね。

犬の習性や本能を学ぶ

犬のボディランゲージやちょっとした行動の中には、人間とは全く異なる意味を含むものがたくさんあります。犬との暮らしが長くなるほど見えなくなる部分も増えていくので、改めて犬の習性や本能を学ぶと意外な行動の意味を知る機会になるのではないでしょうか。

直前の変化や自分の反応を振り返る

愛犬が粗相やイタズラ、無駄吠えといった問題行動をとったときは、その瞬間の犬だけを見るのではなく、「直前の変化」や「飼い主自身の反応」をセットで振り返るようにします。

例えば、玄関のチャイムが鳴るたびに「静かにしなさい！」と注意する行動が、「吠えたら構ってもらえる」と学習させていた原因だったことに気づいたなど、客観的に解釈できることもあるかもしれません。

健康な状態を細かく把握しておく

犬の病気やケガ、老化のサインにいち早く気づくには、普段の健康な状態を細やかに把握しておくことが重要です。ご飯を食べるスピード、水を飲む量、歩くときの歩幅、排泄の回数や色・硬さなどをしっかり観察しておきます。

定期的に体重を測り、気になることをメモに残す習慣をつけましょう。気になることがあれば動画に撮っておくと、獣医師に相談する際に役立ちます。

まとめ

「今日も元気」「楽しそう」と見ていた愛犬の姿の中には、実は全く異なる場合もゼロではありません。人間にはない習性を持つ犬の小さな変化に気づくのは容易ではないため、飼い主には鋭い観察力が求められます。

誤解による後悔を生まないために、定期的な健康チェックと専門家の診断をおすすめします。

(獣医師監修：後藤マチ子)