あすの『土スタ』は“藤堂高虎スペシャル”！ 『豊臣兄弟！』佳久創と高虎の魅力を徹底深掘り
あす6月6日13時50分からの生放送トーク番組『土スタ』（NHK総合）は、「大河ドラマ『豊臣兄弟！』話題沸騰！藤堂高虎スペシャル」と題し、藤堂高虎役の佳久創をゲストに迎える。
【写真】“高虎”佳久創、“三成”松本怜生を「仏像だっこ」
大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉の弟であり、名補佐役として知られた豊臣秀長を主人公に、戦国時代をダイナミックに描く物語。佳久は、武将・藤堂高虎を演じている。
あすの『土スタ』では、そんな高虎の人物像を深掘り。“築城三名人”の一人として知られる高虎の功績や魅力を徹底解説するほか、SNSで大きな話題となった“仏像だっこ”シーンの舞台裏も紹介する。さらに、石田三成役の松本怜生の証言を交えながら、視聴者の間で反響を呼んだ“高虎パワーワード”誕生の裏側にも迫る。
また、佳久自身の素顔にもフォーカス。戦隊シリーズ出演時のエピソードや、ホットケーキや猫にまつわるプライベートな一面など、“佳久創ワールド”をたっぷりと届ける。番組には松本怜生、池田匡志もインタビュー出演する予定だ。
『土スタ』「大河ドラマ『豊臣兄弟！』話題沸騰！藤堂高虎スペシャル」は、NHK総合にて6月6日13時50分放送。
【写真】“高虎”佳久創、“三成”松本怜生を「仏像だっこ」
大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、天下人・豊臣秀吉の弟であり、名補佐役として知られた豊臣秀長を主人公に、戦国時代をダイナミックに描く物語。佳久は、武将・藤堂高虎を演じている。
あすの『土スタ』では、そんな高虎の人物像を深掘り。“築城三名人”の一人として知られる高虎の功績や魅力を徹底解説するほか、SNSで大きな話題となった“仏像だっこ”シーンの舞台裏も紹介する。さらに、石田三成役の松本怜生の証言を交えながら、視聴者の間で反響を呼んだ“高虎パワーワード”誕生の裏側にも迫る。
また、佳久自身の素顔にもフォーカス。戦隊シリーズ出演時のエピソードや、ホットケーキや猫にまつわるプライベートな一面など、“佳久創ワールド”をたっぷりと届ける。番組には松本怜生、池田匡志もインタビュー出演する予定だ。
『土スタ』「大河ドラマ『豊臣兄弟！』話題沸騰！藤堂高虎スペシャル」は、NHK総合にて6月6日13時50分放送。