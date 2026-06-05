auコマース＆ライフは、総合ショッピングサイト「au PAY マーケット」で、ポイント還元が最大36％となる「ポイント超超祭」を開催する。期間は6月7日～12日まで。

最大7％のポイント還元

期間中、購入金額に応じてポイントの還元率が上昇する。5000円以上の購入で、誰でもポイント還元率が2％となる。Pontaパス会員の場合、8000円以上で3％、1万円以上で4％、2万円以上で5％、4万円以上で6％、7万円以上で7％となる。なお、還元上限は5000ポイント。

また、7日10時～8日9時59分の間、3980円以上の購入で送料が無料になり、Pontaパス会員は対象商品の購入で最大5％のポイント還元が受けられる。

最大1万円割引のクーポンが抽選で

ポイント還元の内訳 購入金額 還元率 対象 5000円以上 2％ 誰でも 8000円以上 3％ Pontaパス会員 1万円以上 4％ 2万円以上 5％ 4万円以上 6％ 7万円以上 7％

Pontaパスとau PAY マーケットの両方の会員は、ハズレなしのクーポンが当たる抽選に参加できる。クーポンは最大1万円割引となる。

シュクレイで500円引きや最大30％還元

シュクレイ au PAY マーケット店では、6月7日10時～12日9時59分の期間中、ポイントの追加還元やクーポンの配布など特典が提供される。

期間中、Pontaパス会員限定クーポンとして、5000円以上の購入で利用できる500円OFFクーポンや3000円以上の購入で利用できる300円OFFクーポンが配布される。

また、全品でポイント還元率が20％となるほか、一部対象商品は30％のポイント還元が受けられる。

さらに、7日から限定商品の先行販売も実施する。

先行販売される商品抜粋