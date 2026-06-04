20年近く続く取り組みです。



アメリカ軍岩国基地の軍人がボランティアとして基地の外で清掃活動に参加しました。



岩国市内を通る旧街道＝「岩国往来」の清掃に取り組んだのはアメリカ軍岩国基地の海兵隊員4人と海軍の隊員2人です。



岩国往来は本郷町から今津地区までおよそ30キロに及ぶ道のりで江戸時代から明治時代にかけては生活道として使われていました。



2005年から地元のボランティア団体が復元に取り組んでいて、アメリカ軍岩国基地の軍人らは2009年からはボランティアとして整備に協力しています。





参加者はおよそ1・5キロの山道を登りながら台風の影響で散らかった竹や石を次々と片づけていきました。（海兵隊員アサロ・ベラルディさん）「素晴らしい体験だった。もう一度参加したい。ボランティアは日本を探究する機会のひとつ。みんなに挑戦することを勧めたい」（ 海兵隊員ジェイダ・グリーンさん）「自然も伝統も文化も人も素晴らしく最高の体験だった。誰もが一度は体験すべき」（ 岩国往来まちづくり協議会 藤森勝彦会長)「おかげさまで少人数で短時間できれいになった。楽しんでやってもらうのが非常にうれしい」主催した岩国基地内の教会では年間70回ほどボランティア活動を企画していて今後も保育園や小学校への訪問などを行いたいとしています。