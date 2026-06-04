主婦と生活社は、『え、社内システム全てワンオペしている私を解雇ですか？(コミック) 5』(漫画：伊於、原作：下城米雪、キャラクター原案：icchi)を2026年6月5日(金)にPASH!コミックスより発売する。



■『え、社内システム全てワンオペしている私を解雇ですか？(コミック) 5』

漫画：伊於

原作：下城米雪

キャラクター原案：icchi

発売日：2026年6月5日

定価：700円＋税

＜あらすじ＞

大波乱のイベントを無事乗り越えた佐藤愛は、

一つ気になったことがある。

なぜ、夢を持っている人の目には、

こんなにも力があるのだろう。

夢破れ、生きがいをなくした全ての人たちへ。

明日がちょっとだけ笑顔になれるお話です。