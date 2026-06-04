TVアニメ化決定！『え、社内システム全てワンオペしている私を解雇ですか？(コミック) 5』、6/5発売
主婦と生活社は、『え、社内システム全てワンオペしている私を解雇ですか？(コミック) 5』(漫画：伊於、原作：下城米雪、キャラクター原案：icchi)を2026年6月5日(金)にPASH!コミックスより発売する。
■『え、社内システム全てワンオペしている私を解雇ですか？(コミック) 5』
漫画：伊於
原作：下城米雪
キャラクター原案：icchi
発売日：2026年6月5日
定価：700円＋税
＜あらすじ＞
大波乱のイベントを無事乗り越えた佐藤愛は、
一つ気になったことがある。
なぜ、夢を持っている人の目には、
こんなにも力があるのだろう。
夢破れ、生きがいをなくした全ての人たちへ。
明日がちょっとだけ笑顔になれるお話です。
■『え、社内システム全てワンオペしている私を解雇ですか？(コミック) 5』
漫画：伊於
原作：下城米雪
キャラクター原案：icchi
発売日：2026年6月5日
定価：700円＋税
＜あらすじ＞
大波乱のイベントを無事乗り越えた佐藤愛は、
一つ気になったことがある。
なぜ、夢を持っている人の目には、
こんなにも力があるのだろう。
夢破れ、生きがいをなくした全ての人たちへ。
明日がちょっとだけ笑顔になれるお話です。