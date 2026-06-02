お笑いコンビ千鳥・大悟（46）が、1日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜午後11時59分）に出演。貧乏時代の素行が暴露された。

この日は「東京で偉らなった大悟へ一言言いたい！ ナニワの先輩方襲来SP」と題し、ハイヒール・モモコ、千原兄弟・千原せいじ、シャンプーハット・恋さんがゲスト出演。

モモコはシャネルのイヤリング代として14万6000円の領収書を提出。大悟は話を聞く前から「これね、もう払わないです。何で僕が」と言い、笑いが起きた。モモコは「私のシャネルの中で一番安いやつやで」とし、「これはどうしても払っていただきたい。なぜなら、あなたの大阪時代のツケを回収するために」と説明した。

そして「私が超かわいがってる子を結構めちゃくちゃしてるわけよ、君が。大悟に会うたら言ってほしいって」と明かした。続けて「私、思うに犯罪行為と思うね。感じで言ったら“恐喝”」と笑いながら伝えた。

大悟は苦笑し「そんなことは絶対にない」「恐喝…してない」と否定しつつ、「早う何か言ってくれんと… これだけがどんどん世の中に出て。誰ですか？何の話ですか？」と聞いた。

モモコが「私がかわいがってるSTARTO ENTERTAINMENT。大阪にはいっぱいグループが…。思い出したやろ？」と言うと、大悟は「SUPER EIGHTとか。昔、大阪で…。番組もハイヒールさんとやってたりしましたよね」と答えた。モモコが「その子たちを脅したりとかしてない？」と聞くと、大悟はさらに笑って「ちょっと待ってよ。それね、ほんま大問題になりますよ、ワシが脅してたら。楽しく一緒に遊んでましたよ、大阪時代」と返答した。

モモコは「そん時にいつも、あなた（大悟）の方がだいぶ年上なのに『たばこ買うてくれ』とか」と暴露。恋さんが「それ聞いたことある」と追い打ちをかけると、笑いが起きた。

すると大悟は「ほんと、毎日の生きる金もないような状態で。ただ、たばこは吸いたい。そこまで歩いていくのもなーと思って、何度も『たばこも買うてくれ』『ここまでのタクシー代出してくれ』何度も言いました！」と“白状”した。

さらに「だってあいつらお金持ってたもん」と言い訳。するとモモコは「でも、持ってて『買ってあげようか？』じゃなくて、大悟から『たばこ吸いたいわ〜』とか言って。（アイドル側が）『小銭ないっすよ』って言ったら『ちょっと跳べ！ 跳べ！ 音したやないかい！』」と話すと、大悟は「それはない。それは姉さんたちの時代の大阪で、僕の時代の大阪ではそういうことはなかった」と苦笑いした。

そして大悟は「東京出てきた時も、まだお金ないし、こっちで仕事ない頃もヨコ（SUPER EIGHT横山裕）に連絡して『ヨコ、腹減った〜』、ほんならヨコがちゃんとワシのたばこ買って置いといてくれて。飯食って、これ（たばこ）持って帰ってください」と、手土産までもらったことを打ち明けると、笑いが起きた。大悟は「当然こっちが（お金）ある時はおごってました」と必死にフォローした。