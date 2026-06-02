【ニューヨーク＝山本貴徳】米フロリダ州のジェームズ・ウスマイヤー司法長官は１日、対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がけるオープンＡＩと、同社のサム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）を州裁判所に提訴したと発表した。

州政府がオープンＡＩを相手取って提訴するのは全米で初めてという。

州政府は訴状で、オープンＡＩはチャットＧＰＴが未成年者に依存を生じさせる危険性などを認識しながら、安全性を強調してサービス提供を続けており、州の消費者保護法などに違反すると主張している。親の同意なしに１３歳未満の利用者の個人情報を収集・利用しているとして、差し止めや損害賠償を求めている。

ウスマイヤー氏は声明で「オープンＡＩとアルトマン氏は社内外からの安全性に関する警告を無視し、子どもたちを危険にさらした」と批判した。

フロリダ州の当局は昨年４月にフロリダ州立大学で２人が死亡した銃乱射事件を巡り、容疑者が犯行前にチャットＧＰＴで銃に関する情報などを得ていたとして、今年４月にオープンＡＩの刑事責任の有無について捜査を始めている。