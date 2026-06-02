血糖値の上昇を緩やかにし脂肪を燃焼しやすくする！高カカオチョコレートの効果的な食べ方とは！？【ストレス０！で内臓脂肪が落ちる食べ方】

血糖値の上昇を緩やかにし脂肪を燃焼しやすくする！高カカオチョコレートの効果的な食べ方とは

高カカオチョコレートが脂肪を燃やす

「脂肪を減らすのに甘いものは大敵」と思っている人は多いと思います。ただ、「高カカオチョコレート」は内臓脂肪を減らす強い味方です。※掲載の情報は2021年8月現在の編集部調べによるものです。価格はすべて税込み表示です。

●血糖値の上昇を緩やかにし脂肪を燃焼しやすくする

高カカオチョコレートとは、カカオ成分70％以上のチョコレートのこと。うまく活用すれば、太りにくい体をつくる強い味方になります。高カカオチョコレートには「カカオプロテイン」という植物性たんぱく質や食物繊維が豊富です。この栄養素の働きによって血糖値の上昇が緩やかになり、脂肪がつきにくくなります。

また、抗酸化物質「カカオポリフェノール」が多いこともポイント。体内に入ると、インスリンの働きを改善し血糖値を下げやすくします。さらには、脂肪燃焼を促進させる効果も。ただし、体にためておくことはできないので、1日に一片（５ｇ）を朝・昼・夕の食前、午前と午後の間食に一片ずつ、計25グラム食べるとよいでしょう。

●高カカオチョコレートの効果的な食べ方

カカオ成分が70％以上含まれる「高カカオチョコレート」。いくつかのポイントを押さえながら食べることで、痩せやすい体をつくり、かつストレスをやわらげる効果もあります。

【1】間食に食べてもOK！

小腹が空いたとき、イライラしているときなどに食べればリラックス効果も期待でき、間食にもぴったりです。

【2】5～6回に分けて食べる

チョコレートに含まれるポリフェノールは体内にためておけません。5g程度を1日5～6回に分けて食べましょう。

【3】1日25ｇを目安に食べる

様々な実験により、1日に食べるとよいとされる量は25g とされているので、この量を目安にしましょう。

コンビニでも手軽に手に入るおすすめアイテム！

●株式会社 明治『チョコレート効果カカオ72％』

カカオの華やかな香りとコク、そして上質な苦みが特徴のカカオ分72％の本格ビターチョコレートです。程よい甘さで、1枚（5g）食べるだけで満足。持ち歩きにも便利で、ついついしがちな間食にもぴったりなサイズです。

◦金額：237円 ◦内容量：75g◦栄養成分【1枚（5g）あたり】エネルギー：28kcal ／たんぱく質：0.5g ／脂質：2.0g／炭水化物：2.2 g（ 糖質：1.6g、食物繊維：0.6g）／食塩相当量：0g ／カカオポリフェノール：127mg

●株式会社 明治『チョコレート効果カカオ86％』

カカオの力強い香りとコク、上質な苦み、ほのかな甘さが特徴の本格ビターチョコレート。カカオ豆の加工方法を見直し、食べやすい味わいに。美容と健康を意識した人にうれしい高カカオポリフェノール配合です。

◦金額：237円 ◦内容量：70g◦栄養成分【1枚（5g）あたり】 エネルギー：29kcalたんぱく質：0.7g ／脂質：2.3g ／炭水化物：1.8 g（ 糖質：1.0g、食物繊維：0.8g）／食塩相当量：0g ／カカオポリフェノール：147mg

●森永製菓 株式会社『カレ・ド・ショコラ〈カカオ７０〉』

日本市場にはじめてカカオ70％の本格的なチョコレートとして誕生。数種類のカカオ豆のブレンドと、焙煎方法の理想的な組み合わせにより酸味・渋みなどの雑味を低減。華やかな香りとコクを楽しめます。

◦金額：356円 ◦内容量：101g（21枚）◦栄養成分【1枚（標準4.8g）あたり】 エネルギー：28kcal ／たんぱく質：0.4g ／脂質：2.0g ／炭水化物：2.3g（糖質：1.8ｇ、食物繊維：0.5ｇ）／食塩相当量：0.0005g（推定値）／カカオポリフェノール：110mg

【出典】『ストレス０！で内臓脂肪が落ちる食べ方』

監修：栗原毅 日本文芸社刊

監修者プロフィール

1951年、新潟県生まれ。北里大学医学部卒業。前東京女子医科大学教授、前慶応義塾大学特任教授。現在は栗原クリニック東京・日本橋院長を務める。日本肝臓学会専門医。治療だけでなく予防にも力を入れている。血液サラサラの提唱者のひとり。『眠れなくなるほど面白い 図解 肝臓の話』（日本文芸社）をはじめ、著書・監修書多数。