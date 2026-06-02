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気象台は、2日午前4時24分に、暴風警報を鹿児島市、鹿屋市、出水市、垂水市、曽於市などに発表しました。

薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、暴風に警戒してください。

【暴風（雪）警報（発表中）】
■鹿児島市
●暴風警報【発表】

■鹿屋市
●暴風警報【発表】

■枕崎市
●暴風警報

■阿久根市
●暴風警報

■出水市
●暴風警報【発表】

■指宿市
●暴風警報

■西之表市
●暴風警報

■垂水市
●暴風警報【発表】

■薩摩川内市
●暴風警報

■薩摩川内市甑島
●暴風警報

■日置市
●暴風警報

■曽於市
●暴風警報【発表】

■霧島市
●暴風警報【発表】

■いちき串木野市
●暴風警報

■南さつま市
●暴風警報

■志布志市
●暴風警報

■南九州市
●暴風警報

■伊佐市
●暴風警報【発表】

■姶良市
●暴風警報【発表】

■三島村
●暴風警報

■さつま町
●暴風警報【発表】

■長島町
●暴風警報

■湧水町
●暴風警報【発表】

■大崎町
●暴風警報

■東串良町
●暴風警報

■錦江町
●暴風警報【発表】

■南大隅町
●暴風警報

■肝付町
●暴風警報

■中種子町
●暴風警報

■南種子町
●暴風警報

■屋久島町
●暴風警報