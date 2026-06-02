【暴風警報】鹿児島県・鹿児島市、鹿屋市、出水市などに発表 04:24時点
気象台は、2日午前4時24分に、暴風警報を鹿児島市、鹿屋市、出水市、垂水市、曽於市などに発表しました。
薩摩、大隅、種子島・屋久島地方では、暴風に警戒してください。
【暴風（雪）警報（発表中）】
■鹿児島市
●暴風警報【発表】
■鹿屋市
●暴風警報【発表】
■枕崎市
●暴風警報
■阿久根市
●暴風警報
■出水市
●暴風警報【発表】
■指宿市
●暴風警報
■西之表市
●暴風警報
■垂水市
●暴風警報【発表】
■薩摩川内市
●暴風警報
■薩摩川内市甑島
●暴風警報
■日置市
●暴風警報
■曽於市
●暴風警報【発表】
■霧島市
●暴風警報【発表】
■いちき串木野市
●暴風警報
■南さつま市
●暴風警報
■志布志市
●暴風警報
■南九州市
●暴風警報
■伊佐市
●暴風警報【発表】
■姶良市
●暴風警報【発表】
■三島村
●暴風警報
■さつま町
●暴風警報【発表】
■長島町
●暴風警報
■湧水町
●暴風警報【発表】
■大崎町
●暴風警報
■東串良町
●暴風警報
■錦江町
●暴風警報【発表】
■南大隅町
●暴風警報
■肝付町
●暴風警報
■中種子町
●暴風警報
■南種子町
●暴風警報
■屋久島町
●暴風警報