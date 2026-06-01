6月1日 発表

viviONは、バーチャルクリエイターコミュニティ「VHS City（Vtuber High School City）」を6月1日より始動する。これにあわせ、公式YouTubeチャンネル及びXアカウントが開設された。

「VHS City」は、「バーチャルを、日常に。」をコンセプトに掲げ、インターネット上にひとつの「街」という世界観を構築するバーチャルクリエイターコミュニティ。これまで独立した世界観のもとで活動していたプロダクションやクリエイターがひとつの「街」の住人として交わることで、所属やグループの枠を越えたコラボレーションや、予測不能なエンターテインメントが生まれる場所を目指す。

プロジェクトの始動に合わせ、「Vebop Project」は「ビバップ高校」、「娯楽」は「娯楽組」へのリブランディングが行なわれ、それぞれ「VHS City」に参画する。加えてVTuber・従井ノラさんの参画も決定し、今後viviONは従井ノラさんの個人活動をパートナークリエイターとして支援していく。

【『バーチャルを、日常に。』 VHS City コンセプトPV】

ビバップ高校

娯楽組

【従井ノラさんのコメント】

従井ノラさん

このたび、viviON様の「パートナークリエイター」プログラムに参加させていただくことになりました、従井ノラです！

「えっ、所属するの！？」と思われる方もいるかもしれませんが、そういうわけではありません。

従井ノラはこれまで通り、個人勢として活動していきます。野良のノラ、続行ですW

そのうえで、viviON様のサポートやノウハウをお借りしながら、今まで以上に面白いことや新しい挑戦をお届けできたらと思っています。

活動を続けていく中で、クリエイターが楽しく、そして応援してくださる皆さまも一緒に楽しめる環境を作っていくことは、とても大切だと感じています。今回の取り組みを通じて、従井ノラとしてもさらに活動の幅を広げ、より元気にインターネットを駆け回っていけるよう頑張ります！

これからも変わらず、従井ノラを応援していただけたら嬉しいです！

【事業責任者・viviON タレントクリエイション事業部 ゼネラルマネージャー生原優介氏のコメント】

「VHS City」は、所属やジャンルの異なるクリエイターたちが集い、垣根を越えて交わりながら、新しい“おもしろい”を生み出していく場所です。

viviONはこれまで、「あおぎり高校」の運営を通じて、クリエイター一人ひとりが自分らしく活動を続けられる環境づくりに取り組んでまいりました。「VHS City」は、その取り組みの先にある、新たな挑戦です。

配信、音楽、ゲーム、映像、アートなど、ジャンルを問わず、「VHS City」の思想や世界観に共感いただけるクリエイターのみなさんとともに、この場所を育てていきたいと考えています。

これまで出会うことのなかった表現同士が交わることで、新たな化学反応が生まれ、そこから生み出されるコンテンツが、ユーザーのみなさんの日常を少しでも豊かにしていく――私たちは、そんな場を目指しています。