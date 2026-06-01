NVIDIAは5月31日（現地時間）、台湾で開催中の「GTC Taipei」において、Windowsパソコン向けの新チップ「NVIDIA RTX Spark」を発表した。今秋からASUSやDell、HP、Lenovo、Microsoft、MSIなどから搭載パソコンが順次発売される。

Windows向け新チップ、NVIDIAから

RTX Sparkは、AIやクリエイティブ、ゲーム向けに設計された「スーパーチップ」。1ペタフロップスのAI演算性能を備え、最大128GBのユニファイドメモリーを搭載する。6144基のCUDAコアとFP4精度に対応する第5世代Tensorコアを搭載した「NVIDIA Blackwell RTX GPU」と、高性能な20コアの「NVIDIA Grace CPU」を、高速なチップ間相互接続技術「NVLink-C2C」で統合している。

CPUのカスタムデザインについてはメディアテック（MediaTek）と協業。Armベースとなるカスタムデザインで、クラス最高の電力効率・処理能力・接続性を実現したとうたう。薄型ノートパソコンにおいて終日駆動するバッテリーライフを提供できるという。

オンデバイス（ローカル環境）でAIエージェントを安全かつプライベートに実行できるよう、Microsoftとパートナーシップを締結した。新しいWindowsセキュリティ機能と「NVIDIA OpenShell」ランタイムを導入する。これにより、ユーザーの制御下で安全にエージェントを動作させ、プライバシーポリシーに基づいてクエリをローカルモデルにルーティングしたり、クラウドに送信する個人情報を隠蔽したりできるようになる。

このセキュリティ機能は、OpenClawやHermes Agentなどの主要なエージェントデベロッパーに採用される。将来的には、WindowsのタスクバーUIから直接これらのAIエージェント機能にアクセスできるようになる。

高負荷ゲームもプレイ可能、AdobeソフトのAI・グラフィックスは最大2倍高速化

クリエイターや開発者、ゲーマー向けにも強力なパフォーマンスを発揮し、90GB以上の超大型3Dシーンのレンダリングや、12Kビデオの編集、4K AIビデオの生成ができる。ローカル環境で1200億（120B）パラメーターのLLM（コンテキスト長最大100万トークン）をエージェント経由で実行できる。

ゲームにおいては、レイトレーシングやDLSS、Reflexを有効にした状態で、1440p解像度かつ100fps以上でAAAタイトルをプレイできる。新技術として、第2世代トランスフォーマーモデルを採用した「DLSS 4.5 Ray Reconstruction」や4倍のフレーム生成を行う「RTX Video with 4x Frame Generation」もサポートする。

さらにAdobeとの協業により、「Adobe Premiere」や「Photoshop」がRTX Spark向けに再構築され、AI・グラフィックス性能が最大2倍に高速化される。Photoshopの「生成塗りつぶし」やPremiereの「生成拡張」などのFirefly駆動ツールが加速するほか、PremiereではユニファイドメモリーやBlackwell GPU、TensorRTを活かした新しいビデオパイプラインが導入され、リアルタイムの編集やカラーグレーディング、効率的なレンダリングが可能になる。

また、Substance 3D PainterやStagerもネイティブ動作する。さらに、クリエイターがWindowsエージェントを用いてデザインや編集を行える共同作業ワークフローも拡張される予定という。

今秋から搭載パソコン順次発売

RTX Sparkを搭載するノートパソコンは、薄さ14mm、重さ約1.36kg～のアルミ筐体を採用し、14～16インチのタンデムOLEDディスプレイ（G-SYNC対応）を搭載する。コンパクトなデスクトップパソコンも用意される。

主要なハードウェアメーカーが開発を進めており、ASUSやDell、HP、Lenovo、MSI、Microsoftなどの各社が搭載製品を展開する。さらに、エンタープライズ開発者向けにBlackwellアーキテクチャを拡張する「NVIDIA DGX Station for Windows」も用意される。

RTX Sparkノートパソコンおよびコンパクトデスクトップは、今秋にASUS、Dell、HP、Lenovo、Microsoft Surface、MSIから発売され、その後AcerやGIGABYTEからも登場する予定となっている。