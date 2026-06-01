「本当にバカなことを…一刻も早く出頭して」益田和彦容疑者の元妻を独自取材　海外逃亡翌日に最後の連絡　栃木強盗殺人

栃木・上三川町で5月14日に発生した強盗殺人事件で“主導役”を担っていたとして、48歳の男が公開手配されている。Mr.サンデーでは男の元妻を独自取材。事件後のやりとりを明かした。

元妻「報道で知りびっくり」

「事件のことは知っていましたが、元夫が関わっていたことは報道で知り、びっくりしました」

Mr.サンデーの取材にそう話したのは、栃木県の強盗殺人事件で公開手配された、益田和彦容疑者（48）の元妻だ。

益田容疑者の元妻：

東京方面に行って色々な仕事をしていると言っていました。

“主導役”とされる益田容疑者とは一体、どんな人物なのか？

益田容疑者の元同僚：

ある程度して（就労規則違反が）バレたんですよ。それでクビ。

益田容疑者の“ある転機”が浮かび上がってきた。

海斗容疑者に「ルパンやる？」4000万円の報酬提示

Mr.サンデーが入手したのは、指示役として逮捕された竹前海斗容疑者の20歳の頃の写真。

筋肉質で爽やかそうに見える青年だが、2、3年前とみられる写真では、左腕に入れ墨が見える。

海斗容疑者の地元の先輩：

入れ墨は、海斗（容疑者）が24〜25歳の時から入れていた。

地元の先輩の目に映っていたのは、闇に落ちていく海斗容疑者の姿だった。

海斗容疑者の地元の先輩：

2年前から飲み会に来なくなった。そこから自分たちとも関わらなくなった。前の奥さんと別れたり、いろんな環境の変化があって、“悪い人間”と関わるようになったと噂を聞いた。切羽詰まっていたんだと思う。

それは、新たに公開手配された、“この男”との関りがきっかけだったのか…。

警察はこれまでに指示役とみられる竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者、実行役として16歳の少年4人を逮捕。

そして5月30日、新たに神奈川県・相模原市に住む18歳の男子高校生を逮捕した。

警察によると、少年は事件前日、通信アプリを使い、犯罪に加わると知りながら、実行役の少年を、別の実行役の少年へと紹介した疑いが持たれている。

そしてもう一人、映像スーツケースを引きながら、空港内を歩く男。竹前夫婦の上に立つ事件の“主導役”とみられる、益田和彦容疑者（48）だ。

事件3日後の今月17日、成田空港から出国する姿が映像で捉えられた。中国を経由し東南アジアへと逃亡したとみられ、警察はその行方を追っている。

海斗容疑者と以前から知人関係にあった益田容疑者は、秘匿性の高い通信アプリで「カズ」と名乗ると、「ルパンやる？」などとメッセージを送信。

「ルパン」とは、窃盗を意味する隠語とみられる。

さらに益田容疑者は、被害者宅に1億円の資産があるとの情報を入手した上で、犯行を計画していたことも判明。

海斗容疑者に対し、4000万円の報酬を提示していたという。

「生徒会長」卒業後タクシー会社へ、結婚して子供も

益田容疑者とは、いったいどんな人物なのか？

卒業アルバムに丸刈りで映る中学時代は、ソフトテニス部に所属。

益田容疑者と小中同級生の母親：

活発だったんじゃないかな。目立ちたがりなのかな、生徒会長するとかね。

生徒会長を務め、目立つ存在だったという。

その後、地元・佐賀県内のタクシー会社に約13年前まで勤務していたことが分かっている。

当時の社長によると…。

益田容疑者が働いていたとみられるタクシー会社の元社長：

それ（入れ墨）もないと思いますよ。うちは入社の時、そういったことはチェックしますからね。いわゆる反社会的なものに所属してるとか、そういうあれじゃないと思う。

勤務時は、反社会的な組織とのつながりなどはなかったという。さらに…。

益田容疑者の元同僚：

（公開手配に）びっくりしたですね。それはびっくりですよ。

Mr.サンデーは、益田容疑者の元同僚に話を聞くことができた。

益田容疑者の元同僚：

もういろいろ、仕事的にもパッパパッパするような、活発的にやる。その稼ぎはよかったんですよ。その月50万とかぐらい。

仕事も順調だったという益田容疑者。実はこの頃…。

益田容疑者の元同僚：

もう結婚してたんです。子供もいたんですよ。

就労規則違反バレてクビに

強盗殺人事件の主導者というイメージからは、かけ離れた人生だった、はずが…。

益田容疑者の元同僚：

ある程度して（就労規則違反が）バレたんですよ。それでクビ。仕方なかっていうような感じで辞めさせている。

親しくなった客などから、タクシーの配車依頼を直接個人で受け、収入を得ていたことで、会社を辞めざるを得なくなったという。

益田容疑者の元同僚：

辞めてから何をやるのかなと思ってたら、やっぱりトラックに乗るとか、長距離運送に乗るようなことを言っていた。

運送会社の仕事で栃木や横浜にも

益田容疑者が勤めていた佐賀県内の運送会社を取材すると…。

益田容疑者が働いていた運送会社の関係者：

タクシーの後、2013年から15年まで間違いなく、2年間在籍していました。仕事ぶりは真面目。トラブルは一切ありませんでした。関東への長距離がメインで、栃木や川崎、横浜に行くこともありました。

事件を起こした栃木や、竹前容疑者夫婦が住んでいた横浜にも仕事に行っていたという。そして…。

益田容疑者が働いていた運送会社の関係者：

奥さんの看病という理由で退職しました。

元妻最後の連絡「誕生日おめでとう」「忘れてた」

私たちは、益田容疑者の元妻に話を聞くことができた。

益田容疑者の元妻：

夫がトラックドライバーをやり出した頃には、離婚が成立していました。その後、東京方面に行って、「色々な仕事をしている」と言っていました。ある時は「インターネット関連の仕事もしている」と聞きました。

益田容疑者とのやり取りは、離婚後も続いていたという。

最後に連絡を取ったのは…。

益田容疑者の元妻：

5月18日が（益田容疑者の）誕生日なんで、「誕生日おめでとう」ってメッセージを送りました。返事は「忘れてた」みたいな内容で…。逃亡先からの返信だったのでしょうか…。

それは、事件の4日後、海外に逃亡した翌日だった。

益田容疑者の元妻：

本当にバカなことを…。一刻も早く出頭して、真実を話してほしいです。

専門家「強制送還、日本で逮捕の可能性」

強盗殺人事件の“主導役”として公開手配され、その身を追われている益田容疑者。

海外への逃亡から2週間。警察は、29日までに旅券返納命令を出すよう、外務省に要請した。

元埼玉県警捜査一課警部補・佐々木成三氏：

パスポートの期限を強制停止するということ。となると、その国にいること自体が不法になってしまいますので、外務省という上位から諸外国に捜査協力依頼をして、強制送還をして日本で逮捕するというのは可能性はある。

益田容疑者は、今、どこにいるのか…。捜査本部は、さらに上の指示役がいることも視野に、全容解明を進めている。

（「Mr.サンデー」5月31日放送より）