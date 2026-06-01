グーグルは、直営旗艦店「Google Store 表参道」を今夏に東京・表参道へオープンすると発表した。米国外で初めての直営店となる。

東急プラザ表参道「オモカド」の1階に位置し、最新のハードウェア製品やサービスの体験、購入ができる空間が提供される。

店頭での体験と取扱製品

店内では、Pixelシリーズのスマートフォンをはじめ、スマートホーム製品のGoogle Nestシリーズ、アクセサリーなど同社やパートナーブランドのラインアップが用意され、実際に購入できる。

また、Google Storeオンラインで注文した製品を店頭で受け取れる。

さらに、最新のAI体験を通じて、Googleの製品やサービスが毎日の暮らしをどのようにサポートするかを実体験できるという。

サポート体制と日本への展開

店内には専任のスタッフが常駐し、トラブル時のサポートやPixelシリーズの店頭修理、初期設定のヘルプなどを利用できる。

このほか、購入検討者や既存ユーザー向けのワークショップも開催される。

同社にとって日本はアメリカ国外で初めて海外オフィスを設立した原点の地であり、今回の旗艦店を通じて日本のユーザーへ直接ブランド体験を届けるとしている。