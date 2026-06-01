「不二家 生ドーナツを発売する、、、だと？ 楽しみすぎる！！！」

【写真】「ミルキー味から試したい」話題沸騰の『不二家の生ドーナツ』

「不二家の生ドーナツ。。。 ありそうでなかった！ぜったいおいしい！！」

と期待の声がSNSで上がったのは、不二家から新商品『不二家の生ドーナツ』3種類が6月1日に発売されるというニュース。

米油で揚げ、空気を含ませるように仕上げたほどよい弾力のあるドーナツ生地に、不二家自慢のシャンテリークリームや、こだわりのペースト、ジャムをサンドした不二家ファンにとってもたまらない味になりそうな一品に。

フレーバーはミルキー、ストロベリー、チョコレートの3種類が用意される。「米油で揚げた生ドーナツとか絶対ふわもち食感やつじゃん、ミルキー味から試したい」と、すでに味の想像をしているユーザーも。

生ドーナツ専門店「I'm donut？」をはじめ、ブームとなっている生ドーナツ。一方、「生ドーナツって、生なのか、やだな、と思ったら、油で揚げてるのかよ。意味がわからない。『生』ってなんだ？？？」「生ドーナツの『生』ってなに？」など、“生”ドーナツという名称に疑問を持つ人もSNSでは見られる。

「料理レシピサイト『デリッシュキッチン』の記事によると、通常のドーナツとは変わらずに、油で揚げたものです。普通のドーナツがベーキングパウダーで生地を膨らませているのに対し、生ドーナツはイーストを使っているので、ふわもち食感が楽しめます。特徴は、穴が開いていない見た目と生クリームがたっぷりと入っている点です」（グルメライター、以下同）

では、油で揚げているにもかかわらず、なぜ「生」という名前なのか？

「口の中でふんわりと溶けるような口どけのよさが生の生地を食べているかのように思えるというのが一つ。そして、生地に生クリームがたっぷり練りこまれていることから、生ドーナツと呼ばれているという商品もあるそうです」

「とろける」「もちもち」「しっとり」といった新感覚の食感を楽しむ“生”食感がトレンドの昨今。不二家も生ドーナツに参戦し、ますます生食感のスイーツの人気が加速しそう！