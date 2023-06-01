北村匠海、USJ史上初“夏祭り”で熱狂 夜にびしょ濡れで踊り、ゲーム＆花火も
俳優・北村匠海が出演するユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の新CMが、6月1日より順次放送される。
【写真複数】北村匠海、USJの夜の夏祭りでブチ上がり！
USJは、開業25周年の特別な夏に、新ナイト・エンターテイメント『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』（7月1日〜8月26日）を開催。暑さやわらぐ夜のパークに、カラフルなネオンがまぶしい壮大な夜祭り空間が登場し、全く新しい体験ができる夏イベントとなる。
新CMは、“だってだって、祭りじゃん?！ 〜オトナもコドモも、お祭り騒げ！〜”をテーマに、子どもから大人まで思いっきり羽目を外して楽しめる夏のパークを描く。『スーパー・ニンテンドー・ワールド』で「ドンキーコング」と出会い、びしょ濡れライドで超絶叫する大はしゃぎのお昼のパークを過ごした親子が、『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』で賑わう夜のパークで、夏祭りに超熱狂する北村と出会い、カラフルなネオンが輝くなか、大量の水や泡でびしょ濡れになって踊ったり、写真撮影やゲーム、パイロ（花火）を満喫したりと、パーク初の“夜祭り”を全力で遊び尽くす。
■北村匠海コメント
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン初の夏祭りということで、NO LIMIT!なハジケ感があふれる祭りの空気を感じられるCM です。僕の「夏祭り!!」（という絶叫セリフは）、声がぶっ飛びそうだったんです。それぐらいエネルギッシュに楽しく撮影しました。パークが、新しい自分を発見できる場だということを、一足先に味わいましたね！
（撮影では）たくさんの遊びがあってすごく楽しかったですし、ただ水を浴びるのではなく、その場にいるみんなで同じ状況になれる一体感がありました。夏の暑さを吹き飛ばし、心の体温をアゲるパークでの新体験は、非現実的ながら、自分にリアルにダイレクトに届きます。ぜひパークに遊びに来て、初の夜祭りを、肌で感じて目で見て、五感で楽しんでほしいです。
HARRY POTTER and all related characters and elements（C）& TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights（C）J.K. Rowling.
MINIONS TM &（C）2026 Universal Studios.
（C）Nintendo
TM and（C）2026 Sesame Workshop
（C）2026 Peanuts Worldwide LL
（C）2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ6052602
（C）Walter Lantz Productions LLC
Universal elements and all related indicia TM &（C）2026 Universal Studios. All rights reserved.
【写真複数】北村匠海、USJの夜の夏祭りでブチ上がり！
USJは、開業25周年の特別な夏に、新ナイト・エンターテイメント『ユニバーサル・サマー・マツリ・ナイト 〜ネオン・グロウアップ〜』（7月1日〜8月26日）を開催。暑さやわらぐ夜のパークに、カラフルなネオンがまぶしい壮大な夜祭り空間が登場し、全く新しい体験ができる夏イベントとなる。
■北村匠海コメント
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン初の夏祭りということで、NO LIMIT!なハジケ感があふれる祭りの空気を感じられるCM です。僕の「夏祭り!!」（という絶叫セリフは）、声がぶっ飛びそうだったんです。それぐらいエネルギッシュに楽しく撮影しました。パークが、新しい自分を発見できる場だということを、一足先に味わいましたね！
（撮影では）たくさんの遊びがあってすごく楽しかったですし、ただ水を浴びるのではなく、その場にいるみんなで同じ状況になれる一体感がありました。夏の暑さを吹き飛ばし、心の体温をアゲるパークでの新体験は、非現実的ながら、自分にリアルにダイレクトに届きます。ぜひパークに遊びに来て、初の夜祭りを、肌で感じて目で見て、五感で楽しんでほしいです。
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