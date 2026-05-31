¥¹¥ê¥à¿¿±ÉÅÄ¡¡¡Ö¥¦¥Á¥Ê¡¼¥ó¥Á¥å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×Ä¶ÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î2S¤Ë¡ÖÃæ¡¹¸«¤Ê¤¤¡×¡ÖÀ¨¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¡×¿¿±ÉÅÄ¸¡Ê50¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¶ÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¦¥Á¥Ê¡¼¥ó¥Á¥å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ±¤¸²Æì½Ð¿È¤ÎGACKT¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖGACKT¤µ¤ó¡¢À¸Ì¿ÂÎ¤Ç°ìÈÖÎÉ¤¤¥Ë¥ª¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö·»ÍÍ¡ÄÃæ¡¹¸«¤Ê¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡ÖÀ¨¤¤¡ª¡ªGACKTÍÍ¤È»£±Æ¤Ê¤ó¤Æ¡ªÁ¢¤Þ¤·²á¤®¤ë¡ª¡×¡ÖÀ¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÁÇÅ¨¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£